Firari rektörden ALES üçkağıtı

FETÖ’nün üniversiteler imamı olan firari rektör Şerif Ali Tekalan 56 yaşında girdiği 2008 ALES sınavında birinciler arasına girmiş.

FETÖ’nün üniversiteler imamı olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan hala firari durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ tarafından sızdırılan 2008 Akademik Lisansüstü Sınavı (ALES)’e Tekalan’ın bizzat kendisinin de girdiği ve birinciler arasında yer aldığı tespit edildi.

DEŞİFRE OLMAK İSTEMEMİŞ

ALES genelde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen genç üniversite mezunlarının tercih ettiği bir sınav. Ayrıca akademik hayata girmek yani araştırma görevlisi doçent profesör olmak için bu sınavdan başarı ile geçmek gerekiyor. Sınav genelde taze mezun bilgilerini ölçüyor ve sosyal matematik ve Türkçe kısımlarından oluşuyor. Sınava girenlerin ortak şikayeti ise sınav için verilen sürenin çok kısa olması ve bu sürede sınav sorularının cevaplanamaması. 2008ALES sınavının yapıldığı yılda 56 yaşında olan FETÖ imamı Tekalan 100 sorudan 96’sını doğru cevapladığı bilgisiyle soruşturmaya şüpheli olarak kaydedildi. FETÖ imamının sınava neden girdiği merak konusu oldu. Uzmanlar eski rektör FETÖ imamı Şerif Ali Tekalan’ın sınavda 4 eksik bırakmasını deşifre olmak istememesine bağlıyor. Bilindiği gibi Tekalan başta FETÖ’nün çatı iddianamesi olmak üzere birçok dosyada şüpheli olarak yer alıyor. Tekalan yurtdışına firar etmeden önce kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyordu.

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