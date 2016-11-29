Firari hainden baş döndüren trafik

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün, Ocak 2015-Temmuz 2016 arasındaki esrarengiz yurtdışı trafiğinin detayları ortaya çıktı. Öksüz, FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri imamı’ olduğu iddiası Ankara’daki soruşturma dosyasına girdikten sonra da 19 ayda 10 kez ABD, Almanya, Kuveyt gibi ülkelere rahatça gidip gelmiş.

ADİL Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara’da Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalandı. 18 Temmuz’da Ankara Batı Adliyesi’nden serbest bırakıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olduğu anlaşıldı. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edildi. 130 gündür yakalanamadı.

Adil Öksüz’ün ismi aslında FETÖ soruşturma dosyasına 9 Ocak 2015’te girmişti. Ankara’da yürütülen FETÖ çatı soruşturması kapsamında, 9 Ocak 2015’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatı ile ifade veren Çetin Acar, Öksüz’ün, ‘FETÖ Hava Kuvvetleri imamı’ olduğunu söylemişti. Bu ifadeye rağmen, Adil Öksüz ismi soruşturmayı yürütenler tarafından mercek altına alınmadı. Ocak 2015-Temmuz 2016 arasındaki yoğun yurtdışı trafiği ve ‘üst düzey imam’ olduğu iddiasına rağmen Adil Öksüz, soruşturmayı yürütenlerin dikkatini çekmedi.

İMAMIN HIZLI TRAFİĞİ

Hürriyet, Adil Öksüz’ün Ankara’daki FETÖ soruşturma dosyasına isminin girdiği Ocak 2015’ten 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan yurtdışı giriş çıkış kayıtlarına ulaştı. İşte Öksüz’ün gittiği ülkeler:

13 Ocak 2015’te TK1588 sefer sayılı uçakla Almanya Frankfurt Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

26 Mayıs 2015’te TK0003 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye gitti. ABD’den TK0012 sefer sayılı uçakla 18 Haziran 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

26 Haziran 2015’te TK0040 sefer sayılı uçakla Atatürk Havalimanı’ndan Güney Afrika Johannesburg Havalimanı’na gitti. 3 gün sonra TK0041 sefer sayılı uçakla Türkiye’ye döndü.

16 Eylül 2015’te TK003 sefer sayılı uçakla Güney Afrika’ya gitti. Buradan ABD’ye geçti. 25 Eylül’de ABD’den TK0012 sefer sayılı uçakla döndü.

15 Ekim 2015’te TK0764 sefer sayılı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuveyt’e gitti. 23 Ekim 2015’te TK0764 sefer sayılı uçakla döndü.

25 Aralık 2015’te TK1386 sefer sayılı uçakla Baden’deki Friedrichshafen Havalimanı’ndan Almanya’ya giriş yaptı. Adil Öksüz’ün bu seyahatten yurda dönüşü ise uçuş kayıtlarında bulunamadı.

2016 yılındaki tüm yurtdışı giriş çıkışları ise ABD’ye oldu. 17 Mart 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareketle ABD’ye gitti. 21 Mart 2016’da TK0012 sefer sayılı uçakla Atatürk Havalimanı’ndan yurda giriş yaptı.

20 Haziran 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla ABD’ye gitti. 24 Haziran 2016’da TK0002 sefer sayılı uçakla ABD JFK Havalimanı’ndan yurda döndü.

11 Temmuz 2016’da TK0003 sefer sayılı uçakla ABD’ye gitti. 13 Temmuz 2016’da TK0002 sefer sayılı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

O İFADEDEN: DENİZ KUVVETLERİ İMAMI

ADİL Öksüz ismi, Ankara’da yürütülen FETÖ çatı soruşturması kapsamında geçiyordu. 9 Ocak 2015’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatı ile ifade veren Çetin Acar şunları söylemişti: “Ankara Üniversitesi İlahiyat mezunu. Mezuniyetten sonra uzun süre İstanbul’da Fetullah Gülen’e mollalık yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçenttir. Fetullah Gülen ABD’ye gittikten sonra Mustafa Özcan’ın Türkiye imamlığına geçmesi ile Hava Kuvvetleri’nden sorumlu imamlığı buna devretmişti Şu anda örgütün Deniz Kuvvetleri imamlığını yürüttüğünü duydum.”

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