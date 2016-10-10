Filipinler’de uyuşturucu katliamı! 4 bin ölü

30 Haziran’da göreve gelen ve uyuşturucuyla mücadele sözü veren Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin talimatıyla başlayan operasyonlarda üç ayda 4 bine yakın kişi öldü.



30 Haziran’da göreve başlayan Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin talimatıyla yoğunlaştırılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 800’den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

ABD İLE 65 YILDIR SÜREN ORTAKLIĞI BİTİRMEK İÇİN KOLLARI SIVADI

Uluslararası ajanslar, öldürülen kişilerin en az 1300’ünün polisle çatışmaya giren şüpheliler olduğunu belirtti. Duterte görevdeyken her gün ortalama 36 kişi hayatını kaybetti. Başta BM, AB ve ABD olmak üzere uluslararası kamuoyu, Filipin güvenlik güçlerinin kanlı operasyonlarını eleştirdi. Tepkilere kulak asmayan 71 yaşındaki lider ise ülkesinin ABD ile 65 yıldır süren askeri ortaklığını bitirmek için kolları sıvadı. Duterte,Filipinler’in Çin ve Rusya ile işbirliğini artırması gerektiğini belirtiyor.

ASKERİ TATBİKATI DURDURMA TALİMATI VERDİ

Duterte son dönemde, Filipinler’de güvenlik güçlerinin sert tutumu konusunda endişelerini dile getiren ABD Başkanı Barack Obama’ya ettiği hakaretlerle gündeme gelmişti. Ülkesinin ABD ile 65 yıldır sürdürdüğü askeri ortaklığı da bitirmek isteyen Duterte, her yıl Washington ile ortaklaşa yürütülen tatbikatların durdurulması için talimat verdi.

“HİTLER 3 MİLYON ÖLDÜRDÜ, BEN DE ÖLDÜRÜRÜM”

Duterte’nin iktidara gelir gelmez başlattığı uyuşturucuyla mücadeleyi İkinci Dünya Savaşı’nda Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası’nın gerçekleştirdiği Yahudi Soykırımı ile karşılaştırması da tepkilere neden olmuştu. Uyuşturucuyla mücadelesini eleştiren ve kendisini “Hitler’in kuzeni” olarak niteleyenlere seslenen Duterte, “Hitler, 3 milyon Yahudi’yi katletti.Filipinler’de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler’in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak” ifadelerini kullanmıştı.

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