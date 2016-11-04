Figen Yüksekdağ mahkemeye sevkedildi
Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP’li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, adliyeye sevk edildi. Savcılık Yüksekdağ’ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ DİYARBAKIR’DA GÖZALTINA ALINDI
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı
FİGEN YÜKSEKDAĞ ANKARA’DA GÖZALTINA ALINDI
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle Ankara’daki evinde gözaltına alındı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANKARA’DA GÖZALTINA ALINDI
HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi.
FERHAT ENCÜ ŞİŞLİ’DE GÖZALTINA ALINDI
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Feriköy’de gözaltına alındı.
Encü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nden bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
PERVİN BULDAN GÖZALTINA ALINDI
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da gözaltına alındı
GÖZALTINA ALINAN DİĞER MİLLETVEKİLLERİ İSE ŞÖYLE:
HDP’li milletvekillerinden İdris Baluken, Aysel Tuğluk, Abdullah Zeydan, Nursel Aydın, Selma Irmak, Ziya Pir, Mehmet Ali Aslan, Gürser Yıldırım ve Leyla Birlik de gözaltına alındı.
Ankara’daki HDP Genel Merkezi’nde arama yapılıyor.