FETÖ/PDY soruşturmasın kritik gün yarın

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 73 kişinin yargılanacağı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının ilk duruşması yarın başlıyor.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 22-25 Kasım tarihleri arasında görülecek. Davada, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Mehmet Hanefi Sözen, Dilaver Azim, Önder Aytaç, Hamdi Akın İpek’in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli yargılanacak. Sanıklar, “Anayasayı ihlale teşebbüs etmek, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde siyasi ve askeri casusluk, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirme ve kaydetme, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama” gibi suçlardan yargılanacak.

İddianamede, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler şikayetçi ya da mağdur sıfatıyla yer alıyor. Öte yandan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maliye Hazinesi de iddianamede mağdur sıfatı ile yer alıyor.

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