FETÖ’nün üst düzey yöneticilerine gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda FETÖ’nün üst düzey yöneticilerini toplantı halinde yakaladı. Yakalananlar arasında Kayseri İl İmamı, Elazığ İl İmamı ve Adıyaman Üniversitesi sorumlusu da var.



Kayseri’de yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Kayseri polisi, örgütün daha önce gözaltına alınarak tutuklanan il imamının (Sıtkı Baş) yerine yeni bir imam tayin edildiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis il imamı olarak atanan ve aynı zamanda Adıyaman’ın da il imamı olduğu belirlenen Habip Bıçakçı’nın Talas ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bıçakçı’nın kaldığı apartmana baskın yapan polis, burada Habip Bıçakçı ve Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar Sabuncu ve iki kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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