FETÖ’nün üniversite yapılanmasına tutuklama talebi

FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 akademisyenden 26’sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli akademisyenden 26’sı, ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, FETÖ’nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli 30 akademisyenin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 26 şüpheliyi ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimliğe sevk edilenler arasında, FETÖ’nün İstanbul Adliyesi ”ablası” olduğu tespit edilen ve tutuklanan Zeynep Karakaş’ın eşi akademisyen Arif Karakaş’ın da bulunduğu öğrenildi.

Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 18’inin, örgütün şifreli haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüphelilerin, FETÖ’nün talimatı ile TMSF’ye devredilmeden önce Bank Asya’ya yüksek meblağlarda paralar yatırdıkları, başka bankalardaki hesaplarını söz konusu dönemde Bank Asya’daki hesaplarında topladıkları iddia edildi.

Bu arada, şüphelilerden 20’sinin de Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

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