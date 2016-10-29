FETÖ’nün şifreleri kırılıyor

Büyüklü küçüklü harf, karakter, rakam ve pragraflardan oluşan 63 basamaklı şifre ile açılabilen ‘Truecrypt’ sistemi deşifre oldu. Gülen’in görüntülerinin yüklendiği Youtube’taki konuşmalarının linklerini şifre olarak kullandıkları da saptandı.

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, ‘Yeğen’ rumuzuyla itirafçı olan örgüt yöneticisinin anlattıkları ve yanında getirdiği ‘Muhtakip’ adlı özel muhasebe programı, örgüte dair pek çok karalıkta kalan konuyu aydınlattı.

Büyüklü küçüklü harf, karakter, rakam ve pragraflardan oluşan 63 basamaklı şifre ile açılabilen ‘Truecrypt’ sisteminin deşifre olmasıyla yapılan üç dalga operasyonda, 79 örgüt mensubu tutukladı, 54 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün himmet ve kurban bağışlarından gizli yazışmaları, belgelerine, tüm kamu personeli fişleme kayıtlarına kadar yazışmaların yeraldığı programa bazı örgüt elemanlarının, Fethullah Gülen’in görüntülerinin yüklendiği Youtube’taki konuşmalarının linklerini şifre olarak kullandıkları da saptandı.

FETÖ/PDY’ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimi süreci öncesinde yürüttüğü soruşturmada, üst düzey örgüt yöneticisi ‘Yeğen’ rumuzuyla itirafçı oldu. FETÖ’nün ilk temellerinin atıldığı illerden birisi durumundaki İzmir’de örgütün işleyişi, gelecekteki planları ve faaliyetlerine yönelik dikkat çeken ayrıntıları ifadesinde anlatan gizli tanık, yanında getirdiği muhasebe kayıtlarıyla da, karanlıkta kalan pek çok noktayı aydınlattı. Kentte uzun yıllar örgütün üst düzey yöneticiliğini yapan gizli tanık, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki itirafları sırasında, ‘muhtakip’ olarak isimlendirdikleri şifreli muhasebe kayıtlarını da teslim etti.

63 KARAKTER ŞİFRELİ PROGRAM, İŞLEYİŞİ ELE VERDİ

Gizli tanığın anlatımı sonrasında, 4 aşamalı, büyüklü küçüklü harf, karakter, rakam ve pragraflardan oluşan 63 basamaklı şifre ile açılabilen ‘truecrypt’ sisteminde, çarpıcı bilgiler ele edildi. İnternet bağlantısı olmayan bilgisayarda açılması gereken programın, şifresinin tek bir karakterinin bile yanlış girilmesi durumunda anında içerisindeki bilgileri sildiği, açılsa bile bu kayıtların bulunamadığı tespit edildi. Bu kayıtların olası silinme olasılığına karşı tüm örgüt yöneticilerinin, mini SD kartlarda bu özel programı ve yedeklemeyi taşıdıkları gizli tanığın, itirafları arasında yer aldı.

YOUTUBE KONUŞMA KAYIT LİNKLERİ, ŞİFRE OLDU

Bu programın açılmasıyla, içerisinde sadece örgüte ait para kalıtlarının yer almadığı, yine şifreli olarak girilen Word, Excel, Power Point program dosyalarının da bulunduğu ortaya çıktı. Programda, örgütün para kaynakları, kimlerden himmet ve kurban bağışı adı altında para toplandığı, bu paraların kimlere verildiği, Pensilvanya’ya nasıl transfer edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra içerisine gizlenmiş Word, Excel, Power Point programlarında da, örgüt yöneticilerinin bulundukları il ya da ilçelerdeki polis, asker, öğretmen gibi kamu personeli ile vatandaşlara yönelik fişleme kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bazı örgüt üyelerinin ise 63 karakterli şifreyi unutmamak için Fethullah Gülen’in Youtube’deki konuşmalarının linklerini şifre olarak kullandıkları da saptandı.

HİMMETİN YÜZDE 13’Ü PENSİLVANYA’YA

Gizli tanığın getirdiği kayıtlara göre, ‘himmet’ adı altında ve kurban parası olarak toplanan yardımlara ilişkin bilgilere de ulaşıldı. Bu yardımların, kentteki imamlardan kim tarafından toplandığına, nerelere aktarıldığına dair bilgilere, yine kayıtlarda bulundu. Buna göre, toplanan yardımların yüzde 13’ünün Pensilvanya’ya, yüzde 30’unun örgütün etkin olduğu yabancı ülkelerin imamlarına, geri kalanlarının ise örgüte yakın ülke içindeki kurumlara dağıtılmasının kurala bağlandığı tespit edildi. Örgütün başkenti olarak kabul edilen İzmir’e, Fethullah Gülen ve yöneticilerinin büyük önem verdiği, kenti Bornova, Buca, Karşıyaka ve Bergama olarak 4’e ayırdığı anlaşıldı. Bu bölgelerin başına da, ayrı ayrı baş imam ile yardımcı imamlar atadığı, bunların seçiminde, mesleklerindeki mevkileri yerine cemaat içindeki durumlarının önemli olduğu ortaya çıktı.

Örgütün kendi aralarındaki şifreli haberleşme programı By Lock kayıtları da telefonunda bulunan ‘Yeğen’ rumuzlu gizli tanığın ifadeleri ve şifreli programdan elde edilen bilgiler sonrasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü üç dalga halinde operasyon yaptı. Bu operasyonlarda toplam 79 kişi tutuklandı, 54 kişi adli kontrol şartıyla, 8 kişi de serbest bırakıldı. Bu operasyonlar sonrasında, 42 kişinin de firarda bulunduğu açıklandı.

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