FETÖ’nün o yapılanmasına darbe

Fethullahçı Terör Örgütü’nün İstanbul Şükrü Balcı Polis Okuluyapılanmasına ilişkin operasyonda mahkemeye sevk edilen, aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.



Fethullahçı Terör Örgütü’nün İstanbul’daki polis okullarında gerçekleştirdiği yapılanmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla operasyon gerçekleştirilmiş, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki sorguları yapılan şüphelilerin tamamı tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin 6’sının örgüt yöneticisi, diğerlerinin ise örgüt üyesi oldukları iddia edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 18’i tutuklanırken 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle; Adil Yıldız, Alaattin Harman, Ali Öz, Bülent Kaynaroğlu, Emiş Emre, Halid Serdar Uçan, İsmail Başören, İsmail Boşnak, Mehmet Fatih Alhan, Muhiddin Yıldırım, Murat Perdecier, Nejdet Saygılı, Ramazan Barlas, Rasim Altuntaş, Rukiye Bunlu, Şuayip Öğdür, Tuncay Felek, Turan Odabaş.

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