FETÖ’nün kara kutusu deşifre oldu

FETÖ’nün ‘Emniyet İmamı’ olan ve ‘Kozanlı Ömer’ adıyla tanınan Osman Hilmi Özdil’in FBI tarafından resmi yolla gönderildikten sonra kaybedilen arşiv dosyası bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, FBI’dan (ABD Federal Soruşturma Bürosu) FETÖ/PDY örgütüyle ilgili gelen bilgileri imha ettiği gerekçesiyle dönemin istihbarattan sorumlu AnkaraEmniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı dahil 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5’i tutuklandı. Şüpheli polislerin, FBI’dan gelen belge ve bilgileri imha ettikleri, bilgi talep edilen kişiler hakkında “Temiz” yanıtı verdikleri öne sürülüyor.

BİLGİLERİ İMHA ETMİŞLER

Başsavcılık, FETÖ/PDY örgütüyle ilgili 17-25 Aralık sürecinden sonra FBI’dan gelen bilgileri imha ettikleri gerekçesiyle aralarında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın da bulunduğu 15 polis hakkında bir süre önce soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada bir dönem İstihbarat Daire Başkanlığı’nda çalışan 5 polis tutuklandı. Kırcılı ise darbe girişiminin ardından tutuklanan isimler arasında. Lokman FETÖ’nün “KozanlıÖmer” takma adlı emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in 2007 yılında ABD’de FBItarafından yakalanmasının ardından üzerinden çıkan bazı bilgi ve belgeler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmişti. Ancak FETÖ üyelerinin, söz konusu bilgi ve belgeleri imha ettikleri, bu konuda herhangi bir kayıt olmadığı belirlendi.



ÜZERİNDEN ÇIKAN BELGELER

17-25 Aralık’tan bir ay sonra FBI’dan yeniden Özdil’e ait belgeler temin edildi. Özdil’in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerden bazılarının, Ergenekon davası sanıkları olduğu belirlendi. Notlarda yer alan, ancak Ergenekon davasında yargılanmayan diğer şahısların büyük bölümünün ise örgüt lideri Fetullah Gülen’e karşı tutumlarıyla bilinen kişiler olduğu tespit edildi.

‘SUÇ KAYITLARI YOK’

FBI’dan Gülen ile 2010 KPSS soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Şerif Ali Tekalan ve FETÖ’nün kara kutusu olan Mustafa Özcan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey 6 örgüt yöneticisi hakkındaki bilgi talebine de yine aynı şüphelilerin yanıt verdiği görüldü. Emniyet sistemine girilmeden usulsüz gönderildiği belirlenen bu yazıda, söz konusu isimler için “Suç kayıtları yok, temizler” denildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan polislerin, FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde, suçlamaları reddettiler.

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