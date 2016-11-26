FETÖ’nün ‘kara kutusu’ çatı iddianamede

FETÖ’nün “sır kutusu” Adil Öksüz’ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan çatı iddianamede de yer aldığı ortaya çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kaçan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, çatı iddianamede de yer aldığı ortaya çıktı.

Çatı iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da tamamlanarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Öksüz, iddianamedeki, örgütün molla yapılanmasında faaliyet gösteren sanık Cemal Türk’e ilişkin bölümde yer aldı.

İddianamede Öksüz’ün kardeşinin Cemal Türk ile evli bulunduğu ve Öksüz’ün 2015 itibarıyla örgütün Deniz Kuvvetleri sorumlusu olduğu belirtildi.

Öksüz’ün ismi iddianamede yalnızca bir yerde geçerken, bu bölümde, Cemal Türk’ün 1992 yılı öncesi Altunizade FEM Dershanesi ve İzmir Yamanlar Kolejinde mollalardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Sanığın ağabeyi Süleyman Türk’ün de Konya’da “doktorlardan sorumlu imam” olduğu belirtilen iddianamede, FETÖ talimatları doğrultusunda konferans ve sohbetler düzenlediği, örgüte müzahir bir televizyonda program sunduğu anlatıldı.

İddianamede ayrıca Cemal Türk’ün diğer ağabeyi Mehmet Türk’ün Fetullah Gülen’in yeğeni ile evli olduğu ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toplanan himmet paralarının yurt dışına aktarılmasıyla görevlendirildiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun’un yürüttüğü soruşturmada, iddianame 14 Temmuz’da tamamlanarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Temmuz’da kabul edilen dava 22 Kasım’da görülmeye başlandı.

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