FETÖ’nün kafesine FBI baskını

New York’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yakınlığıyla bilinen işletmeci Selahattin Karakuş’un evinde ve işyerinde FBI’nın arama yaptığı kaydedildi.

FBI, Brooklyn’deki Masal Cafe’nin işletmecisi Karakuş’un evinde ve işyerinde bir soruşturma kapsamında arama yaptı. Dedektiflerin bazı belgelere ve bilgisayarlara el koyduğu kaydedildi. FBI’dan soruşturmanın mahiyetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Soruşturmanın para transferleri ile ilgili olabileceği öne sürüldü. Karakuş’un sosyal medya hesaplarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in konuşmalarını paylaştığı görüldü.

John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havaalanı’na yakın bir konumda bulunan Masal Cafe’yi Gülen’e yakın isimlerinde sık sık ziyaret ettiği belirtildi. Öte yandan Karakuş’un 2010 ve 2011 yıllarında ortaklarıyla kafenin sahipliğiyle ilgili sorunlar yaşadığı, sahte belgeyle bazı hisseleri üzerine geçirdiği iddiasıyla ortaklarıyla mahkemelik olduğu öğrenildi.

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