FETÖ’nün imamlarına tutuklama

Zonguldak’ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında örgütün sözde “il imamı”, “Kozlu ilçe imamı”, “Kırgızistan imamı” ile köy sorumlularının bulunduğu 12 kişiden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan sözde “il imamı” F.S, “Kozlu ilçe imamı” N.K, “Kırgızistan imamı” A.A. ile köy sorumlularının aralarında bulunduğu toplam 12 kişi, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadelerinin ardından bir kişi savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen örgütün sözde “il imamı” F.S, “Kozlu ilçe imamı” N.K, “Kırgızistan imamı” A.A. ile “köy sorumlularının” aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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