FETÖ’nün ByLock sırrı deşifre oldu

FETÖ/PDY’nin ‘ByLock’ isimli gizli haberleşme programını, 2014’teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri için hazırladığı ortaya çıktı



Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki hain kalkışmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında MİT’in deşifre ettiği örgütiçi haberleşme programı ‘ByLock’un, TÜBİTAK’taki örgüt mensuplarınca geliştirildiği ortaya çıkarılmıştı. Diğer mesajlaşma programlarında güvenlik zafiyeti olduğu gerekçesiyle örgütün kullandığı söz konusu programla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

17/25 Aralık’ta hükümeti devirmeye kalkışan FETÖ, amacına ulaşamayınca ağ gibi sardığı yargıdaki hâkimiyetini yitirmemek için 12 Ekim 2014’teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerini varoluş savaşı olarak gördü. Bütün mensuplarını bu seçim için seferber eden örgütün, ByLock isimli mesajlaşma programını da bu seçimler için geliştirdiği kaydedildi. FETÖ’nün büyük darbe aldığı bu seçimlerin ardından söz konusu programın daha sonra örgütün tabanına yayıldığı ve örgüt mensuplarınca aktif olarak kullandığı belirtildi.

FEN LİSESİNİ BİRİNCİLİKLE KAZANMIŞ

FETÖ üyelerinden kimlerin ByLock programını kullandığıyla ilgili önemli mesafe kat edilirken, söz konusu programı geliştirenler arasında olduğu tespit edilen İ.T., İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin en stratejik kurumlarından TÜBİTAK’a bağlı BİLGEM’de 7 yıl çalıştığı belirlenen İ.T.’nin Ankara Fen Lisesi’ni birincilikle kazandığı öğrenildi.

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