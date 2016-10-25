FETÖ’nün Bursa imamının başına ödül

İçişleri Bakanlığı, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün başına 4 milyon TL ödül konduğunu duyururken, gri listede yer alan Bursa imamı olarak bilinen Cansun Sarıyıldız için de 750 bin TL ödül verileceği belirtildi.



Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terörden arananlar listesine FETÖ’den aranan toplam 37 kişi de eklenmiş olup, bunlardan 8’i kırmızı renk kategorisinde yer almaktadır. Aranan şahıslardan Adil Öksüz de kırmızı renk kategorisinde bulunmaktadır” denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“28.10.2015 Tarihi itibariyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve beş ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr adresli internet sitesi ile bilgilerin sosyal medya aracılığı ile paylaşılması için oluşturulan @terorarananlar isimli Twitter ve @arananteroristler isimli Facebook hesapları hizmete başlamış olup; aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesi hizmet vermeye başladığı günden itibaren 840 bin 390 ziyaretçi tarafından 5 milyon 823 bin 619 defa görüntülenmiştir.”

BURSA İMAMI LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ü ‘aranan teröristler’ listesine koydu. Öksüz’ün adı, 4 milyon liraya kadar ödül verilen ‘kırmızı’ kategoride yer aldı. Öte yandan FETÖ’nün Bursa imamı olarak bilinen Cansun Sarıyıldız’ın ismi de ‘gri’ listede yer aldı. Eski savcı Zekeriya Öz ve işadamı Akın İpek de, ”gri” listeye eklendi. Bu üç ismi ihbar edenlere 750 bin lira ödül verilecek.

TOPLAMDA 4 MİLYON 680 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Etkin ve kararlı bir şekilde yürütülen terörle mücadele sürecinde ihbarda bulunarak devletimize verdikleri destekle www.terorarananlar.pol.tr sitesinde yeşil listede aranan terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesini sağlayan vatandaşlarımıza 1 milyon 300 bin TL, gri listede aranan terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesini sağlayan vatandaşlarımıza 750 bin TL olmak üzere, Ödül Komisyonu tarafından toplamda 4 milyon 680 bin TL para ödülü verilmiştir.

Vatandaşlarımız tarafından Alo 140 Terör İhbar Hattına gelen 487 bin 962 çağrı sonucunda değerlendirilen ihbarlar sayesinde www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde kırmızı listeden (1), yeşil listeden (5), turuncu listeden (1) ve gri listeden (20) olmak üzere toplamda (27) terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş ve birçok terör örgütü mensubu ise yakalanmıştır.”

BURSA’YI HARACA BAĞLAMIŞTI

Gülen Örgütü’ne yakınlığıyla bilinen eski Vali Harput döneminde Bursa’yı gölge vali gibi yöneten Sarıyıldız’ın işadamlarını tehdit edip 200 milyon TL para topladığı belirlendi

Yapılanma içinde Bursa Imamı olarak yer alan Cansun Sarıyıldız’ın is dünyasına verdigi zarar da bir kez daha gündeme geldi. Merkeze çekildikten sonra emekliye ayrılıp Gülen Örgütü’ne yakın Orhangazi Üniversitesi’nde Mütevellit Heyeti Başkanı olan Şahabettin Harput’un 2008’de vali olarak Bursa’ya atanmasının ardından paralel yapının Bursa’dan topladıgı yardım paralarında büyük bir artış sağlandı. Bunun üzerine Fethullah Gülen’in yakından tanıdığı ve çalışmalarından memnun oldugu Cansun Sarıyıldız, Bursa imamı olarak kente atandı. Şahabettin Harput ile birlikte çalışmaya başlayan Sarıyıldız, bir anda gölge vali olunca paralel yapının en iyi örgütlendigi illerden biri Bursa oldu. Paralel yapıya hizmet eden 28 şirketin CEO’su olan Sarıyıldız, Bursa’da belediyeler dahil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına istediğini yaptırmaya başladı. Bursa’da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları için Büyükşehir Belediyesi’nden sponsorluk adı altında milyonlarca lira aldığı iddia edilen Sarıyıldız kenti adeta haraca bağladı.

200 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ!

Sarıyıldız’ın 17 ve 25 Aralık darbe girişiminden önce Bursa’dan topladığı yardım miktarının 200 milyon TL’yi bulduğu belirlendi. Paralel Yapı’ya yüklü miktarla da bağıs yapmayan işadamlarına ise polis operasyonu yapılmasının talimatını da Cansun Sarıyıldız’ın verdiği ileri sürüldü. Cansun Sarıyıldız’ın Bursa imamı olmasının ardından Gülen Örgütü’ne giden yardım tavan yaptı. Daha önce kurban ya da burs adı altında işadamlarından alınan yardımlar yüzde yüz artırıldı. Işadamlarından 400 bin TL’ye dayanan rakamlar toplanmaya başladı. Bursa’daki bir market zinciri sahibinden de bu miktarda para istendi. Ancak isadamı bu parayı vermeye yanaşmayınca birkaç gün sonra belediye ile ilgili bir işte yolsuzluk yaptıgı gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 gün emniyette tutulan işadamı daha sonra serbest kaldı. Sarıyıldız’ın isteği üzerine Gülen Örgütü’ne ait Bahar Hastanesi Bursa’da faaliyet gösteren ve işleri iyi olmayan özel bir hastaneyi satın almak istedi. Fakat özel hastanenin ortağı işadamı bu satışa karsı çıktı. Bu seferde devreye eski vali Şahabettin Harput girince işadamı hastaneyi satmak zorunda kaldı. Bursa imamı Cansun Sarıyıldız, polisin baskın yaptıgı Bank Asya’nın Yıldırım Şubesi’nden de sorumlu olduğu belirlendi. Sarıyıldız’ın, himmet adı altındaki toplanan paraları bu şubeden transfer ettiği tespit edildi. BDDK’nın incelemeleri sonucu usulsüz bankacılık yapıldıgı tespit edilince polis operasyon başlattı. Ancak Cansun Sarıyıldız, bu operasyondan günler önce yurtdışına kaçtı. Sarıyıldız’ın Pensilvanya’da Fethullah Gülen’in yanında olduğu tespit edildi.

İŞ DÜNYASI RAHATLADI

Bursa imamı Cansun Sarıyıldız’ın yurt dışına kaçmasıyla işadamları rahat bir nefes aldı. Polis ve bazı savcılarla birlikte işadamlarını adeta haraca bağlayan Cansun Sarıyıldız’ın 1 milyon TL istediği ünlü bir müteahhidin 17 ve 25 Aralık operasyonları sonrası devletin paralel yapıyla mücadele etmeye başlamasıyla bu parayı vermekten kurtuldu. Başka bir işadamı ise 17 Aralık sonrası Gülen Örgütü’ne yaptığı yardımı kesti. İşadamı T. A.’nın 500 bin TL’yi bulan yıllık yardımı kesmesi üzerine harekete geçen Sarıyıldız, işadamının iflas etmek üzere olduğu yalanını piyasaya yaydırdı. İşleri bozulan müteahhit verdiği ilanlarla iflas etmediğini duyurdu.

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