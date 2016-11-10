FETÖ’den tutuklu doçent tahliye edildi

ANTALYA’da FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp meslekten ihraç edilen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur’un, 50 bin lira kefalet ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, derslerde “Yakında iç savaş çıkacak, silahlanın” şeklinde sözler sarfederek halkı isyana teşvik ettiğinin ileri sürülmesi, boşandığı eşinin de FETÖ’cü olduğunu iddia etmesi üzerine geçen 15 Nisan’da ‘terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Yrd. Doç. Dr. Kanbur, sonrasında ise YÖK tarafından meslekten ihraç edildi.

Hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Yrd. Doç. Dr. Kanbur’un yangılanmasına devam edildi. Davanın dördüncü duruşmasında, yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan Yrd. Doç. Dr. Kanbur ile avukatları hazır bulundu.

Sanığın avukatı Ali Çelik, müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı konularak, sanığın 50 bin TL kefalet ve adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, kefalet ücretini yatırması halinde tahliye edilecek.

EŞİ: BANA ‘EVDE KAPALI, DIŞARIDA AÇIK GİY’ DEMİŞTİ

Meslekten ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur ilk duruşmada , “FETÖ’cü değil ülkücüyüm” savunması yapmıştı. Kanbur’un eski eşi M.İ. ise “Eski eşim bana ‘evde kapalı, dışarıda açık giyinmen gerekiyor. Fişleniriz, fakültede benim konumum itibarıyla cemaate mensup olduğumun anlaşılmaması gerekli’ dedi” diye ifade vermişti.

LEZBİYEN SORUSU SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

Yrd. Doç. Dr. Kanbur hakkında, 4 yıl önce de ‘Ceza hukuku özel hükümler’ dersi sınavında öğrencilere hayali iki kadın üzerinden kurguladığı lezbiyen ilişkiyi çok ayrıntılı anlattığı soru nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Olayın basına yansımasının ardından Yrd. Doç. Dr. Kanbur, sınav yaptığı Hukuk Fakültesi’nin 3’üncü sınıfına girdiği ilk derste öğrencilerin ‘I love you Hoca’ tezahüratıyla karşılanmıştı.

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