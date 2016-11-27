FETÖ’den darbe kampları

FETÖ’nün hakim-savcı ve kaymakam adayları için açtığı kamp tipi çalışma evleri tespit edildi



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün devlet kadrolarını nasıl ele geçirdiğine ilişkin yol haritasını ortaya koyan önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Başsavcı Erdoğan Bayrakdar tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara ve Tokat’ta FETÖ’nün hakim-savcı ve kaymakam adayları için açtığı kamp tipi çalışma evleri tespit edildi. 20 civarında hâkim-savcı, 3 de kaymakam adayları evi tespit edildi. Bu kişilerin, önce örgütün KPSS hazırlık evlerinde bir araya geldikleri, daha sonra da bu çalışma evlerine geçtikleri belirlendi. Farklı dönemlerde kullanılan 20 hakim ve savcılık sınavı çalışma evinde kalanların haberleşmeyi cep telefonları yerine evdeki sabit hatlı telefondan yaptığını tespit eden savcılık, sabit hatlı telefonla yapılan görüşmeleri tek tek inceleyerek çok sayıda isme ulaştı. 150 hakim ve savcının ismi belirlendi. Bu isimlerin önemli bir kısmının HSYK tarafından meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı, kalanların da ihracı sağlandı.

‘İMAMLAR’ YAKALANDI

Başsavcılık, örgütün kaymakamlık sınavına hazırlık için kamp olarak kullandığı 3 evi de belirledi. Bir gizli tanığın ifadeleri ile 100, 101 ve 102. dönem kaymakam adaylarından sorumlu örgüt imamlarının kimliklerine ulaşıldı. Bu isimlerin FETÖ okullarında öğretmen olan ‘Suat’ kod adlı T.A. ve ‘Yunus’ kod adlı Y.A. olduğu tespit edildi. Söz konusu kişilerin, ‘patates hatlar’ kullanarak kaymakamlarla irtibata geçtiği ortaya çıktı.

Kaymakamlar, örgütten dönem dönem çıkmak istediklerini ancak tehditlerden dolayı buna cesaret edemediklerini anlattı.

İTİRAFÇI OLDULAR

Gözaltına alınan 2 ‘imam’, itirafçı oldu. Bu itiraflardan 30’u kaymakam adayı, 70’i kaymakam 100 kişiye ulaşıldı. Bu kişilerden de 30’u itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Kaymakamlardan bazıları ifadelerinde, kaymakamlık sınavı sorularının söz konusu evlerde kendilerine verildiğini, mesleğe başladıktan sonra maaşlarının yüzde 10’unu himmet olarak FETÖ ‘imamlarına’ verdiklerini söyledi. İtirafçı isimler, bu evlerde yazılı sınav ve mülakat öncesinde örgüt imamlarınca sık sık bilgilendirildiklerini de kaydetti.

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