FETÖ’den aranıyordu, bakın nasıl yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, Malatya’da sahte kimlikle yakalandı.



Malatya’da güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir araçta sahte kimlik taşıdığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada bu kişininFETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan HSYK eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram olduğu tespit edildi.

Muzaffer Bayram, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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