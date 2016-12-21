FETÖ’den alçak talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Haşhaşiler” benzetmesi gerçek oldu. Kaos ve darbeyle amacına ulaşamayan Gülen, başka yol kalmayınca “fedai eylem” söylemiyle militanlarına intiharlı saldırı talimatı verdi.



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın eylemiyle, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in uyuyan hücrelerini uyandırdığı ortaya çıktı. Suikastın, terörist başı Gülen’in son dönemde vaazlarında dile getirdiği “canlı bomba eylemi mülahaza edilebilir”, “Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz” söylemlerinin ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

EMNİYET ALARMDA

Emniyet birimleri, Büyükelçi Karlov’a yönelik saldırıyı, kripto isimlerin harekete geçtiğinin açık sinyali olarak değerlendirdi. Emniyet ve istihbarat birimleri suikast olayından sonra, hassas bölgeler ve devlet büyüklerinin korunması ile ilgili acil kodlu yeni güvenlik aşamasına geçti. Koruma görevi yapan polis ve askerler hakkında aylık düzenli güvenlik soruşturması raporu düzenlenecek, şüpheli görülenlerin görev yeri hemen değiştirilecek ve hakkındaki inceleme derinleştirilecek. Terörist Gülen geçtiğimiz ayın sonunda müritlerine verdiği bir vaazda intihar fetvasında bulunarak, mücadeleleri için kendi söylemiyle “fedaileri”nin bedenlerini ortadan kaldırmalarını emretti.

TALİMATI BÖYLE VERDİ

“Hizmet” olarak tanımladığı hareketlerine zarar gelmesi halinde müritlerinin kendilerini yok edebileceğini söyleyen teröristbaşı Gülen, intihar saldırılarının düşünülmesini ve bu saldırıları gerçekleştirecek teröristlerin cennetle ödüllendirileceğini vaat etmekten de geri kalmadı. “Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah’ın inayet ve keremiyle… İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah’ımdan Peygamber’imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız, eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler” diyerek, uyuyan hücrelere eylem talimatı verdi.

Korumaların güvenlik soruşturmaları güncellenecek Hükümet, terör eyleminin koruma kılığındaki çevik kuvvet polisi kripto bir FETÖ’cü tarafından Haşhaşi yöntemiyle gerçekleştirilmesi üzerine koruma ve güvenlikçiler için de tedbirleri artırma kararı aldı. Bu kapsamda, hassas bölgeler, devlet büyüklerinin korunması, davetler, resmi ve özel toplantılar, kamu binaları, lojman ve kurumların koruma ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tüm personelin güvenlik soruşturmalarının güncellenmesi talimatı verildi. Aylık düzenli raporlar tutularak değerlendirme yapılacak. Kişilerin borcu olup olmadığına, rutin dışı telefon görüşmeleri yapıp yapmadıklarına, sosyal ilişkileri dışında nerelere gittiğine bakılacak, farklı bir durumla karşılaşıldığında gereği yerine getirilecek.

Talimat son vaazda: Kalbe oklar saplanırken Terörist Gülen’in Büyükelçi Karlov’un öldürülmesinden bir gün önce yayımladığı son vaazı adeta saldırının talimatı oldu. “Kalbe oklar saplanırken” başlıklı vaazda, terörist Gülen, “gerekirse feda olun” talimatı verdi. Bir gün sonra ise Karlov suikasta uğradı.

‘Suikastçılar tarikatı’

1090’da Alamut Kalesi’ni ele geçirerek bugünkü terörist yapılarla bir tutulan Haşhaşi örgütünü kuran Hasan Sabbah, kendisinin peygamber olduğuna inandırarak fedailerini ölümcül eylemlere göndermiş ve karşılığında onlara cennet vaat etmişti. “Suikastçılar tarikatı” olarak da anılan Haşhaşiler, “propaganda, tehdit, sindirme ve psikolojik baskı” ile ele geçiremedikleri muhalifleri suikastla ortadan kaldırdı. Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ü de bu şekilde öldüren örgüt, saldırıları gerçekleştirirken büyük gizlilik içinde kendilerini pasif konumda tutmayı da başarabildi. Afyonla beyinleri iyice uyuşturulan Haşhaşiler hedeflerine ulaşmak için kılık değiştirerek eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla yıllarca beklerdi. Hükümdar ve devlet adamlarına yönelik suikastları ise güvenilir bir kişi gibi gözükerek ulaştıkları mevkilerde düzenlerlerdi.

‘Fedailik yap, işi bitir’

FETÖ elebaşısının bir gün önceki vaazında ise örgüt üyelerine “İşlerini bitirin” talimatı verdiği belirlendi. Teröristbaşı, deşifre olmamış ve uykudaki FETÖ mensuplarına yönelik mesajında “Düşmanlara karşı alınacak önlemleri” sıraladı, “Onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir” diyerek ölüm emrini verdi.

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