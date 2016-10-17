FETÖ’den açığa alınan eşi için yardım istedi

Rize’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracı izdiham nedeniyle güçlükle ilerlerken bir vatandaş FETÖ’den açığa alınan eşi için yardım istedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Aktepe Köyü’ndeki ziyaretlerinin ardındanTrabzon’a gitmek üzere yola çıktı. PazarköyKöyü’nde yolu vatandaşlar tarafından kesilen Erdoğan sevgi gösterileri ile karşılandı.

ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına yaklaşan bir kadın, FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan memur eşi için yardım istedi. Kadını dinleyen ve yanına çağırdığı Rize ValisiErdoğan Bektaş’tan ilgilenmesini isteyen Erdoğan’a bir kişi de poşet içerisinde ekmek hediye etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayolu ile Trabzon’a hareket etti.

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