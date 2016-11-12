FETÖ’dan Clinton’a 2 milyon dolar bağış

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki yapılanmasının, başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Partinin adayı Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına yaklaşık 2 milyon dolar bağış yaptığı iddia edildi.



ABD’de 8 Kasım’da yapılan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminin ardından FETÖ ile Clinton arasındaki “bağış ilişkisinin” detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce de Clinton’a bağış yaptığı ve yakın ilişki kurmak için çaba gösterdiği bilinen FETÖ’nün, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Clinton’ın seçim kampanyasına hangi düzeyde bağış yaptığı merak ediliyordu.

Farklı isimler üzerinden bağış yapıldığı için FETÖ’nün seçimde Clinton’a ne kadar bağış yaptığı net olarak tespit edilemese de Demokrat Partiye yakın bir kaynak, rakamın 2 milyon dolar civarında olduğunu belirtti. Öte yandan toplamda 600 milyon dolar civarında bağış toplayan Clinton kampanyasının büyüklüğü göz önüne alındığında FETÖ’nün 2 milyon dolarlık bağışı yaklaşık binde 3 paya karşılık geliyor.

Kimlerin adı öne çıkıyor?

ABD’de siyasi ilişkiler kurma ve bunları sürdürme anlamında önem taşıyan bağışlar, FETÖ’nün yoğun bir şekilde kullandığı yöntemler arasında yer aldı. Ancak ABD’de başkanlık seçiminde her bir kişinin yapabileceği bağış miktarı sınırlı olduğu için bu süreci organize eden isimler daha önemli hale geldi.

FETÖ’nün ABD’deki en önemli organizasyonlarından Türk Kültür Merkezinin (Turkish Cultural Center – TCC) kurucuları arasında yer alan ve aynı zamanda Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi (TABİD) Başkanı olan Gökhan Özkök, Clinton ailesiyle FETÖ arasındaki ilişkinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Özkök’ün adı, Clinton’ın kişisel sunucusunu kullanmasıyla gündeme gelen ve kamuoyuna açıklanan e-postalarında da geçti. Özkök, 2009 yılında Clinton’ın danışmanı Huma Abedin ile yazışarak bazı taleplerini dile getirdi ve dirseği kırılan Hillary Clinton’a geçmiş olsun dileklerini, ayrıca “Gülen’in dualarını ilettiğini” belirti.

Aynı şekilde New York merkezli Türk Kültür Merkezinin Başkanı Recep Özkan’ın da FETÖ-Clinton ilişkisinin önemli parçalarından biri olduğu ifade ediliyor. Özkan’ın, 2015 yılında Clinton’a 1 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu, yasal olarak yapılabilecek en yüksek bağış miktarı anlamına geliyor. Özkan aynı zamanda, Clinton’ı desteklemek için kurulan bir vakfın finansal başkanı olarak da görev yaptı. FETÖ’nün özellikle başkent Washington’daki lobi çalışmalarında rolü olan Türk-Amerikan Birliği (Turkic-American Alliance – TAA) Başkanı Faruk Taban’ın da örgütün ABD’deki siyasal ve bürokratik ilişki ağında kritik roller oynadığı belirtiliyor. TAA Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Koşar da, Clinton-FETÖ ilişkisindeki bir diğer önemli isim olarak dikkati çekiyor.

Bu ve benzeri isimlerin, FETÖ’nün ABD’deki siyasal lobi ve bağış süreçlerinde yer aldıkları ve başkanlık seçimlerinde her birinin farklı roller oynadıkları iddia ediliyor.

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