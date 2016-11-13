FETÖ’cü olmayanlara kredi desteği

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ’lere 2.2 milyar liralık yeni kredi kullandırılacağını açıkladı.



KOSGEB, FETÖ ile bağlantılı olmayan KOBİ’lere 2.2 milyar liralık kredinin kapısını açtı. 2 binin üzerinde KOBİ’ye her bir firma için 300 bin liraya kadar kredi faiz desteği sağlanacak. Adli ve idari makamlardan gelen istihbarat raporları doğrultusunda FETÖ ile bağlantısı olmayan firmalar bu desteklerden faydalanacak. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, kredi faiz desteğine ilişkin çağrıya çıkıldığını belirterek “Bunun da son değerlendirmeleri yapılıyor. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerli ve yeni taleplerini makine teçhizat taleplerini karşılamalarına yönelik olarak anlaştığımız 8 bankadan kullanacakları 1.5 milyon liraya kadar kredinin faizini ödeyeceğiz. Aşağı yukarı 300 bin liraya kadar faiz ödeyeceğiz. 300 bin TL üst limitli faiz veriyorum bankadan 1.5 milyon liralık kredi kullanıyor. Buna da yoğun talep var. 2 binin üzerinde talep var değerlendirmeleri yapılıyor bütçe kalemi de uygun olursa hepsine kredi kullandırmayı düşünüyoruz” dedi. Başvuran tüm KOBİ’lerin taleplerinin karşılanabileceğini belirten Biçer, şunları söyledi:

ÖDEMELER BU AY SONUNDA

“2 binin üzerindeki firmanın kredi talebi toplam 2.2 milyar TL gibi. Ne anlama gelir? İki amacı var. Biri imalat sektörünü desteklemeye dönük olacak. Onların üretim bantlarını yenileyeceğiz, daha fazla üretim yapıp istihdam olacak. Bir taraftan da bunlara şart koştuğumuz yerli makine alınmasıyla yerli makine üreticilerini desteklemiş olacağız. Firmaların istihbarat çalışmasını yaptırıyoruz sıkıntılı firmalar olmasın diye. Onlar da bitince ödemeler tahmin ediyorum kasım sonuna doğru veya aralık ayına doğru başlayacak.” Biçer, işletmelere sağlanacak faiz desteğinin 2016 bütçesinden çıkacağını ve yıl sonuna kadar harcanmış olacağını ifade ederek “Maliye Bakanlığı ile görüşmemiz var. 2 binin üzerindeki firmalara bu desteği kullandırmayı düşünüyoruz. Başvurular ve ön değerlendirmeler de bitti. İstihbarat raporlara olumlu gelen firmaları bankalarla muhatap hale getireceğiz. Bundan sonraki işlemler bankalarla ilgili” şeklinde konuştu.

FETÖ’CÜ KOBİ’LERE DETAYLI SORGULAMA

Kredi kullandırılacak firmalara dikkat ettiklerini ifade eden Biçer, sahadaki birimleri ödeme aşamasında yerel kaynaklardan bilgi alınmasına yönelik uyardıklarını ifade etti. Valilik, savcılık ve emniyetten bilgi toplandığına dikkat çeken Biçer “Mahsurlu firmalar varsa kayıtlara giren merkezi veri tabanı var. Hem yerel birimlerde hem merkezde onları kayıtlara alıp firmaları oradan kontrol ediyoruz. Herhangi bir kayıt yoksa bir taraftan da mağduriyetleri engelleme adına işlemleri hızla tekemmül ettirip ödemeleri de yapıyoruz. FETÖ ile kaydı olan ya da resmi olarak ilgili makamlardan bildirilen firmaların hem durumunu pasif hale getiriyoruz hem de ödemesini yapmıyoruz” dedi. Star

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