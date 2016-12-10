FETÖ’cü hakeme sahada gözaltı

FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan hakem Samet Gacaroğlu, Hisarlık ile Dikili Belediye spor maçında gözaltına alındı.



Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda ilginç bir olay yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli olan Samet Gacaroğlu hakkında gözaltı kararı verildi fakat adresinde bulunamadı.

MAÇTA ÖNLEM ALINDI

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin peşine düştüğü Gacaroğlu’nun hakem olduğu ve geçtiğimiz haftasonu Menemen sahasında oynanacak Hisarlık ile Dikili Belediye spor arasındaki maçta hakemlik yapacağı tespit edildi.

VATANDAŞTAN ALKIŞ

Saha çevresinde tertibat alan mali polis, maç biter bitmez Gacaroğlu!nu gözaltına aldı. Bu sırada vatandaşların polisi alkışlaması dikkat çekti. Şüpheli hakemin Bylock kullancısı olduğu, 17-25 Aralık kumpası ardından Bank Asya’ya para yatırdığı hatta parayı yatırırken “Bank Asya bizimdir bizim kalacak” diye not yazdırdığı belirlendi. Şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail