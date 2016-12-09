FETÖ’cü doktordan alçak mesaj

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli whatsapp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın, Meclis bombalanmadan 1 dakika önce “TBMM yıkılması lazım bu gece” şeklinde mesaj paylaştığı ortaya çıktı.



Türkiye’nin karşılaştığı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli whatsapp grubunda yapılan yazışmalarda, Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın Meclis bombalanmadan 1 dakika önce “TBMM yıkılması lazım bu gece” şeklinde mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

HAİN FETÖ’CÜ KİN KUSTU

Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay, “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli whatsapp grubunda darbe gecesi saat 03.25’de “TBMM yıkılması lazım bu gece” ve saat 03.27’de “TBMM yıkılacak bu gece” şeklinde mesaj paylaştı. Kızılay’ın kin dolu mesajını TBMM’ye 03.24’te atılan ikinci bombadan tam bir dakika sonra paylaşması dikkat çekti.

EŞİ FETÖ’DEN TUTUKLU

Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olarak çalışan Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın eşi Yargıtay Tetkik Hâkimi Ersin Kızılay’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hain işgal ve darbe girişiminden hemen sonra tutuklandığı ve 24 Ağustos’ta çıkarılan KHK ile meslekten atıldığı öğrenildi. Yargıtay Tetkik Hakimi Ersin Kızılay’ın 16 Temmuz’da tutuklanmasının ardından eşi Uzman Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın açığa alındığı fakat 3 Ekim’de yeniden göreve başlatıldığı ortaya çıktı.

GERİ GETİRME GAYRETİ İÇİNDELER

Gelen yoğun şikayetler üzerine de apar topar geçici olarak başka bir hastanede görevlendirilen Kızılay, bir süre sonra da açığa alındı. Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın meslekten ihraç edilerek yargılanması gerekirken, bakanlıktaki bazı bürokratların FETÖ’cü anestezi uzmanını yeniden göreve başlatmak için yoğun çaba harcadıkları öğrenildi.

ŞEHİT VE YARALILARIN İLK GETİRİLDİĞİ HASTANE

15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı aldı. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre açılan ateş ve bomba sonrası Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde 42 polis şehit olmuştu. Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit ve yaralıların yakın olması nedeniyle ilk olarak Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ne getirilmişti.

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