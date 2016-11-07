FETÖ’cü derneğe operasyon

Fetullahçı Terör örgütünün finansmanına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında örgüte yardım toplayan Dengi Platformu Derneği’nin eski ve yeni yöneticileri hakkında operasyon başlatıldı.



FETÖ/PDY’ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerde örgüte yardım toplantıları yaptığı belirtilen Denge Platformu isimli Dernek hakkında çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde avukat, işadamı, mühendis ve öğretmenin de olduğu 47 eski ve yeni dernek yöneticisi hakkıda operasyon başlattı.

6 sı Bylook kullanıcısı çıkan şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgu için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin dernek bünyesinde örgüt adına yardım toplamak üzere toplantılar gerçekleştirdikleri belirlendi.

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