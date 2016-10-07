FETÖ’cü ‘abla’ ve ‘ağabey’lere operasyon

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, rütbeli asker ve polislere “ağabey” ve “ablalık” yaptığı ileri sürülen 20 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılardan Berkant Karakaya’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gizli tanık beyanı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşkilatındaki rütbeli asker ile polislere talimat verdiği bildirilen örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Aydın’da eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 24 kişiden 20’sini yakaladı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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