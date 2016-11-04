FETÖ şirketleri için 8 kriter

Hükümet FETÖ soruşturması geçiren şirketlerle ilgili yol haritası belirledi. Gümrük Bakanı, “Amacımız şirketleri soruşturmalar sürerken yaşatmak” dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü’ne finansal destek sağlayan şirketler, işadamlarına yönelik operasyonlar sürerken hükümet soruşturmalar bitene kadar işlerin akmaması için harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarla ilgili ticaret sicil müdürlüklerine 8 maddelik bir yol haritası hazırladı. Ortakları tutuklu bulunan ancak şirket veya ortakları hakkında herhangi bir tedbir kararı bulunmayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na uygun talepleri karşılanacak. Ancak işlem yapıldıktan sonra tedbir uygulanması bildirilen şahıs veya şirketler hakkında gerçekleştirilen tescil, tadil ve terkin işlemlerinin acilen soruşturma makamına bildirilmesi gerekiyor. Böylece soruşturmalar sürerken, şirketlerin ekonomik işleri de devam edecek. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, amaçlarının şirketleri yaşatmak olduğunu belirterek, mahkemelerin verdiği kararın uygulandığını söyledi.

KAYYUMSUZ GENEL KURUL YOK

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, küçük hissedarların işlemlerinin yapılması, kayyum atanmayan ama şirket sahibi hakkında soruşturma, tutuklama olan küçük hissedarlarla ilgili hangi yöntemlerin izleneceğini açıklığa kavuşturduklarını söyledi. Şirketteki paylarına el koyma tedbiri uygulanan ve kayyum atanan ortakların kayyum tarafından temsil edilmediği genel kurul toplantılarında alınan kararlar tescil edilmeyecek. Şirketteki paylarına el koyma tedbiri uygulanan ortağın el konulan paylarından doğan hakları kendisi veya yetkilendireceği şahıs aracılığıyla kullanılmayacak. Paylarını idare etmek üzere henüz kayyum atanmayan ortağın katılımı ile alınmış genel kurul kararlarının tescil talepleri ile paylarına el konulan ortak tarafından gerçekleştirilen hisse devirlerine ilişkin tescil talepleri karşılanmayacak.

ORTAKLARIN MUHATABI TMSF

Tüfenkci, şirketlerin şu anda ne kadar borcu olduğunun net şekilde bilinmediğini belirterek bu durumda olan şirketlerin ortağı olan küçük işletmelerin muhataplarının TMSF ya da kayyum olduğunu söyledi. Tüfenkci, “Aldığım bilgiye göre, TMSF’ye devredilen birçok şirketin yeni bayilik için müracaat edildiğini ve işlerinin, siparişlerinin arttığını ben biliyorum” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, bu şirketlerin milli değer olduğunu ifade ederek, “Amacımız şirketleri batırmak değil, yaşatmak” dedi.

BANKALARI RAHATLATTIK

Kanun Hükmünde Kararname ile bankaları rahatlatan düzenleme getirdiklerini belirten Tüfenkci, “Küçük hissedarların işlemlerinin yapılması noktasında hangi yol izlenecek veya kayyum atanmamış ama şirket sahibi hakkında soruşturma ve tutuklama olan küçük hissedarlarla ilgili hangi yöntemler izlenecek” diye konuştu.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ / HAZAL ATEŞ

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