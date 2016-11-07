FETÖ marifetiyle subaylık

Uşak’ta, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan subay, 2011’de girdiği jandarma subaylık sınavında hiçbir soruyu okumadan cevaplamasına rağmen 72 puanla imtihanı kazandığını belirtti.

Uşak merkezli 26 ilde yürütülen FETÖ/PDY’nin insan kaynağı temininde önemli rol oynayan ve “mahrem” yapı olarak adlandırılan oluşuma ilişkin yürütülen operasyonda, örgütün askeri sınavlara müdahalesi, ifadelere yansıdı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan FETÖ itirafçısı subay, “mahrem” yapı yöneticilerinin üniversite öğrencilerine hangi mesleği seçmeleri yönünde sürekli telkinde bulunduğunu, zaman zaman ikna toplantıları düzenlediklerini bildirdi.

“Polis olmak isteyenleri askeriyeye yönlendirdiler”

Kendisinin 2011 yılında Uşak Üniversitesinde okuduğu yıllarda örgüt yöneticileri tarafından lüks bir evdeki toplantıya çağrıldığını, burada hangi mesleği yapmak istediği yönünde sorular sorulduğunu, kendisinin polis olmak istediğini söylemesinin ardından FETÖ yöneticilerinin “Şimdi 100 lira aidat veriyorsun, subay olunca 400-500 lira millete bahşiş verirsin.” diyerek subaylık sınavına girmesi yönünde telkinlerde bulunduklarını söyledi.

“Sen orasını karıştırma mülakatlara gir”

Aynı yıl örgüt yöneticilerinin kendisinin yerine subaylık ve astsubaylık sınavlarına müracaatta bulunduğunu aktaran “itirafçı”, Kara Kuvvetlerinin subaylık ve astsubaylık sınavlarına girdiğini bu sınavların çok kötü geçmesine rağmen astsubaylık sınavından 78, subaylık sınavından ise 72 veya 74 puan alarak kazandığını örgüt yöneticilerine sorduğunda kendisine “Sen orasını karıştırma mülakatlara gir.” yönünde uyarıldığını ancak sınavları hakkıyla kazanmadığını düşünerek iki mülakata da girmediğini söyledi.

“Sınavlara müdahale ettiğini anladım”

Kara Kuvvetleri Komutanlığının subaylık ve astsubaylık mülakatlarına girmediği için örgüt tarafından dışlandığını, üzerinde baskı kurduklarını ifadesinde anlatan itirafçı, örgüt yöneticileri tarafından jandarma subaylık ve astsubaylık sınavlarına sokulduğunu belirtti.

İtirafçı ifadesinde, “Jandarma subaylık sınavında şüphelerimi gidermek için soruların hiçbirini okumadan cevapladım. Sadece cevap anahtarına ismimi yazdım. Bir hafta sonra sonuçlar açıklandığında okumadan cevapladığım sorulardan 72 puan kazandığımı öğrenince örgütün bu şekilde sınavlara müdahale ettiğini anlamış oldum.” dedi.

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