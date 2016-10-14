FETÖ mağduru binbaşı : ‘Nazlıgül içimizde en cesur olandı’

FETÖ’nün ‘ahlak kumpasıyla’ TSK’dan atılan ve AYM kararıyla askerliğe dönecek olan Binbaşı G.G. anlattı: “Nazlıgül içimizde en cesur olandı. Orduya dönmemiz ruhunu şad edecektir”



FETÖ/PDY, kendi mensuplarını general, amiral yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üst yönetimini ele geçirmek için muhalif gördüğü kişilere karşı ‘kumpas’ olarak adlandırılan soruşturmalar ve davalar açtı. Çok sayıda subay ‘genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları’ iddiasıyla TSK’dan ihraç edildi. Bu isimlerden en bilineni Hava Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’ydu. 29 yaşındaki Daştanoğlu, iftiralara dayanamayarak 7 Kasım 2012’de beylik tabancası ile intihar edip hayatına son verdi.

AYM, OYBİRLİĞİ İLE İHLAL KARARI VERDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvurular üzerine dün oybirliği ile 7 subayın özel hayatlarının gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrası 7 subaya orduya dönüş yolu açıldı.

AĞLAYARAK ANLATTI

Bu isimlerden Binbaşı G.G., Habertürk Gazetesi’nden Fevzi Çakır’a konuştu. G.G.’nin yer yer duygulanıp ağlayarak yaptığı açıklama özetle şöyle:

“GÖRÜNTÜLERİMİ YAYINLADILAR”

Aralık 2010’da Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde istihbarat subayıydım. Üssümüzde bilgi güvenliği sorunu oluştu. Soruşturma ekibinde yer aldım, benim şifremle sisteme giren sanığın evi, işyeri arandı. 2 gün sonra bekârlık dönemimde yabancı uyruklu bir kadınla otelde çekilmiş fotoğraf ve görüntülerim FETÖ/PDY’nin desteklediğini tahmin ettiğim bir sitede yayınlandı.

“O DARBECİ BENİ GÖREVDEN ALDI”

1 yıl sonra istihbarat görevinden alındım. Beni görevden alan, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanı darbeci Tümgeneral Kubilay Selçuk (Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü’nde yakalandı) idi.

“ESKİ NİŞANLIMLA OLAN GÖRÜNTÜLERİMİ GİZLİ KAMERAYLA KAYDETMİŞLER”

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde kendi arkadaşlarım tarafından sorgulandım. Bunlar FETÖ’cüymüş. Birisi dün, birisi 1 ay önce ordudan atıldı. Sorgudan sonra sınıfım değiştirildi, piyade yapıldım. “Grup seks yaptın mı? Yapmışsındır anlat. Şu devrenle çok görüşüyorsun, neden? Uyuşturucu kullanıyormuşsun, bir anlat” gibi sorular soruldu. Akabinde İzmir Casusluk davasında mağdur edildim. Eski nişanlımla olan görüntülerimi gizli kamerayla kaydetmişler. Ondan sonra Silahlı Kuvvetler’den ilişiğim kesildi.

“KIZIMIN DOĞUMUNU BİLE BEKLEMEDİ VİCDANSIZLAR”

Yılmadım. Gazi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Ev borcum vardı, annem bileziklerini verdi. Birinin ekmeği alınınca ne duruma düşülürse ben de o duruma düştüm. Eşim 7.5 aylık hamileydi. Kızımın doğumunu bile beklemedi vicdansızlar.

“TÜM SİCİL AMİRLERİM FETÖ’DEN TUTUKLANDI”

Balıkesir istihbarat amirliğinden sonra yerime koydukları kişi de önceki gün ordudan atıldı. Tüm sicil amirlerim darbe girişimi sonrası FETÖ’den tutuklandı. Askeri mahkemede davamı reddeden hâkimlerin 3’ü de tutuklandı ya da ihraç edildi.

“MÜCADELE İÇİN DÖNECEĞİM”

(Orduya dönecek misiniz?) Hem de çok daha güçlü şekilde döneceğim. Üç mesleğim var. Ama ne avukatlık, ne iş güvenliği uzmanlığı, ne hâkim savcılık, ne de mühendislik düşünüyorum. Onların kirlettiği ordumuzu temize çıkarmak için döneceğim. 4 yıl önce ağlayarak paketlediğim üniformamı şu anda çıkardım, ütülüyorum. Çok özledim mesleğimi. (Ağlayarak) Bizi ihraç etmeselerdi 15 Temmuz kalkışmasına yanaşamazlardı bile. Bunlarla ancak biz mücadele ederiz.

“EN CESURUMUZ O ÇIKTI”

Nazlıgül benim devrem. Çok büyük haksızlıklar yapıldı. İçimizde en cesur o çıktı. Gururuna yediremedi. Kızım olmasaydı belki ben de intihar edecektim. Nazlıgül’ün de çocuğu vardı. İntihar etmeseydi o da dönecekti eminim. Şimdi bizim orduya dönmemiz Nazlıgül’ün ruhunu şad edecektir.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail