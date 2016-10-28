FETÖ mağduru Albay’a 1 milyon lira tazminat ödenecek

GENELKURMAY Başkanlığı’nda görev yaparken , ‘Askeri casusluk davası’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve Yargıtay’ın da onadığı toplam 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Kıdemli Albay Tamer Zorlubaş, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonrası yapılan yargılamada beraat etti.



Mağdur olmasına neden olan tüm savcı ve hakimlerin FETÖ soruşturmasında tutuklanmasını da gerekçe göstererek, Bursa’da manevi tazminat davası açan ve geçen süre içinde emekli olan Tamer Zorlubaş’a 1 milyon lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapan Deniz Kıdemli Albay Tamer Zorlubaş, hakkında, 2010 yılında ‘Askeri casusluk’ ve ‘Şantaj’ suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Ev ve çalıştığı birliğinde aramalar yapılan Albay Zorlubaş , gözaltına alındıktan sonra 28 Ekim 2010 günü tutuklanarak cezaevine kondu. Yapılan soruşturma sonucu hakkında İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, “Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘Askeri casusluk’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin bilgi/belge temin etmek’, ‘Yasaklanan belgeleri temin etmek’, ‘Fuhuş’, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘Kişisel verileri kaydetmek, ‘Verileri hukuka aykırı olarak vermek’ suçlarından kamu davası açıldı. Toplam 56 sanıklı dava sonunda Kıdemli Albay Tamer Zorlubaş, 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıp, 1 yıl 9 ay 11 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Yapılan itiraz sonucu Yargıtay, Zorlubaş’a verilen cezanın 5 yıl 5 ayını onayladı.

Bu sırada emekliye ayrılan Tamer Zorlubaş, haksız yere tutuklanıp mağdur olduğunu ve hüküm giydiklerini öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, yapılan itirazı haklı bulunca Zorlubaş hakkındaki infaz durduruldu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Zorlubaş tüm suçlardan beraat etti.

TAZMİNAT DAVASININ İLK DURUŞMASINDA KARAR ÇIKTI

Yaşadıkları olaydan sonra, kendisinin gözaltına alınıp tutuklanmasına ve hüküm giymesine neden olan tüm savcı ve hakimler ile tüm polislerin büyük bölümünün FETÖ Operasyonu kapsamında tutuklanmasını da gerekçe gösteren Zorlubaş, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hazine aleyhine 3 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Yapılan ilk duruşmaya Avukatı İhsan Nuri Tezel ile birlikte katılan Tamer Zorlubaş, yaptığı savunmasında, yaşadığı olaylardan sonra hayatının değiştiğini, tansiyon hastası olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan ilk duruşma sonrası Zorlubaş’a Yargıtay yolu açık olmak koşulu ile hazine tarafından 1 milyon lira manevi tazminat ödemesine bu paranın ise faizinin gözaltına alındığı tarihten sonra işletilmesine karar verdi.

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