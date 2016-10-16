FETÖ mağdurlarına yeniden yargılama yolu açılıyor

Avukat Tuncay Çaltekin, Galip Öztürk hakkında verilen kararın emsal olduğunu, FETÖ hakim-savcılarınca verilen kararlarla mağdur olan herkesin yeniden yargılama için başvurması gerektiğini söyledi.



FETÖ mağduru Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında verilen hapis cezasının infazının durdurulması ve yargılanmanın yenilenmesi kararı diğer FETÖ mağdurları için de emsal olacak. Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin tüm FETÖ mağdurlarının yargılamanın yeniden yapılması için başvuruda bulunması gerektiğine dikkat çekti.

FETÖ MAĞDURLARINA UMUT

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde FETÖ mağduru Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip hakkında verilen hapis cezasının infazının durdurulması ve yargılanmanın yenilenmesine karar verdi. Bu karar sayıları hiç de azımsanmayacak kadar çok olan diğer FETÖ mağdurları için de umut olacak.

Yargı yetkisinin Türk milleti adına sadece bağımsız mahkemeler tarafından kullanılabileceğinin altını çizen Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, “FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan, ihraç edilen, tutuklanan “hakim ve savcılar” yıllardır özel yetkili sıfatlarıyla karar vermişlerdir. Bu hakim ve savcılar hakkındaki iddialar kanıtlandığında, bu kişilerin hakim ve savcı sıfatıyla yargılama yapmadıkları, terör örgütünün kendilerine örgüt yapılanması kapsamında hakim – savcı olma görevi verildiği ve bu doğrultuda hareket edildiği ortaya konulacaktır” dedi ve mağdurların yeniden yargılama için başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

FETÖ/PDY mensubu olduğu iddia edilen hakimlerin Türk Milleti adına karar veremeyeceklerini belirten Av. Çaltekin, bu hakim ve savcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler ile verilen kararların hukuka uygunluğunun tespiti için kararların, örgüt adına verilmediğinin ortaya konulması gerektiğini dile getirdi.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından yapılan yargılamalarda, bu mahkemelerde asker hakimlerin bulunmasını dahi bağımsızlık ilkesinin ihlali olarak değerlendirdiğini anımsatan Çaltekin, bir suç örgütünden talimat alan örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen bir yargılamanın, adil yargılama hakkıyla bağdaşması düşünülemeyeceğini ifade etti.

İNTİKAM KARARLARI

Örgüt mensubu hakim ve savcıların yaptığı yargılamalarda hukukun hiçe sayıldığını, örgüt mensubu olduğu iddia edilen bu kişilerin, aldıkları talimatlar doğrultusunda örgüt lehine insanlardan intikam alırcasına karar verdiğini, birçok trajediye ve mağduriyete neden olduğunu vurgulayan Tuncay Çaltekin, yargılamalarda izlenen yolu şöyle anlattı: “Bu yargılamalarda, dosyalar gereksiz evraklarla içinden çıkılamaz hale getirilmiş, savunma hakları kısıtlanmış, uzun tutukluluklar ile şüpheli ve sanıklar deyim yerindeyse örgüt adına cezalandırılmış, yine haksız olarak malvarlıklarına el konulmuş, hatta cezaevlerinde tedavileri yapılamayan şüphelilerin ölümüne varan birçok akıl almaz eylem gerçekleştirilmiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Askeri Casusluk davaları ile 17 – 25 Aralık sürecinde bir kısım hukuksuzluklar kamuoyuna yansımıştır. Ancak bu davalar, ülkemizin bilinen ve medyanın sürekli takip ettiği davalardır ve basına yansıması sebebiyle mağduriyetler anlatılabilmiştir. Bu davaların dışında sesini duyuramayan vatandaşların da yaşadığı binlerce hukuksuzluk bulunmaktadır.”

EMSAL KARAR

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk ile ilgili verdiği kararın emsal niteliği taşıdığının altını çizen Av. Çaltekin “Bu kararla, FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu iddia edilen kişiler tarafından yapılan yargılamalarda, örgütün kurmaca deliller ile yargılamaya müdahale ettiğinin ortaya konulması ile yargılamaların yenilenmesinin gerektiğinin net bir biçimde vurgulandığını söyledi.

HERKES YENİDEN YARGILAMA İÇİN BAŞVURSUN

Galip Öztürk dışında çok sayıda FETÖ mağdurunun olduğunu ve bu mağdurların da ciddi cezalar aldığını belirten Çaltekin, FETÖ/PDY’nin mağdur ettiği herkesin yargılamanın yenilenmesi yönünde başvuru yapmasının faydalı olacağının altını çizdi. Çaltekin; İzmir’de, Hatay’da, Iğdır’da, Sakarya’da benzer davaların olduğunu, mağdurların yargılama süreçlerinde terör örgütü üyesi oldukları bilinmeyen hakimlere haklılıklarını anlatmaya çalıştıklarını ancak seslerini duyuramadıklarını hatırlatarak, “Burada hepimizin görevi, bu mağduriyetleri ortadan kaldırmaktır. Süreç içerisinde demokrasi şehitleri ve ailelerinden sonra en fazla mağdur olanlar, bu hakim ve savcılar tarafından tutuklanan ve haklarında haksız mahkumiyet kararları verilenlerdir. Mülkün temeli olan adaletin sağlanmasının ve vatandaşların adalete ve hukuka olan güvenlerinin geri kazandırılmasının tek yolu, bu hakim ve savcıların katıldığı yargılamaların gözden geçirilmesi, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce yeniden yargılamaların yapılmasıdır. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar, yargılamaların yenilenmesi talepleri bakımından anahtar vazifesi görecek, artık mahkemelerce bu kararlar daha kolay verilebilecektir. Buradan şahsen, FETÖ/PDY’nin mağdur ettiği tüm herkesin yargılamanın yenilenmesi yönünde başvuru yapmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.

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