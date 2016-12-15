FETÖ kendi ismini bile yasaklamış

Tokat’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan tanıklar, Fethullah Gülen’in Bylock üzerinden gönderdiği notlarda, kaymakam çocuklarına dikkat çekmemeleri için ‘Fethullah’ adının verilmesini yasakladığını anlattı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY’nin ‘mülkiye yapılanması’yla ilgili yönelik soruşturmasında örgütün içi yüzü ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 29 kaymakam ile 4 kaymakam adayının tutuklandığı soruşturmada, 11 kaymakam ise itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerek itirafçı kaymakamların, gerekse 100’üncü ve 102’inci kaymakam ve kaymakam adaylarının imamı Yunus kod adlı Y.A.’nın ifadeleri, örgüt ile ilgili birçok gerçeği gün yüzüne çıkardı.

‘ÇAĞDAŞ İSİMLERİN KONULMASINI İSTERDİ’

Y.A. ifadesinde, kaymakam aday grup sorumlularına Bylock yüklü tablet dağıtıldığını söyleyerek, “Bu tabletler evde kullanılmazdı. Bu programı Wi-Fi üzerinden internetkafelerden çalıştırıyordum. Tablet verdiğim kişilerle buradan haberleşiyordum. Bunlara Fethullah Gülen’den gelen notları gönderiyordum. Fethullah Gülen, ByLock’tan kaymakam çocuklarına verilecek isimleri gönderiyordu. Kaymakamlar, bu isimleri çocuklarına veriyorlardı. Ayrıca Fethullah Gülen, dikkat çekmemesi için kaymakam çocuklarına ‘Fethullah’ ismini yasakladı. Bu isim yerine daha çok çağdaş ve güncel isimlerin konulmasını isterdi” dediği öğrenildi.

‘GARDİYANLARIN TÜRKİYE İMAMI’

Bu arada Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra Samsun’da terör örgütüne üye olduğu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla tutuklanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 39 yaşındaki Dursun Koç’un, örgütün infaz koruma memurlarının ‘Türkiye imamı’ olduğu öğrenildi.

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