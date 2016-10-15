Edebali: ‘FETÖ ile mücadelede ön saflarda olmaya devam edeceğiz’

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, terör örgütü FETÖ’nün elinden alınarak önce kayyum atanan, ardından da Bursa Teknik Üniversitesi’ne devredilen yerleşkeyi gezdi.



Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün paralel devlet yapılanmasına karşı mücadeleyi başlatan ilk yerel yöneticilerden olan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, örgüte el konularak Bursa Teknik Üniversitesi’ne devredilen yerleşkeyi ziyaret etti. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir tarafından karşılanan Başkan Edebali, FETÖ elemanlarının himmet karargahı olarak kullandığı ve 7 yıldızlı otel konforu taşıyan gizli odalar ile öğrencilerin 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar ile ilgili hazırladıkları fotoğraf sergisini de gezdi.

‘Tehditler bizi yıldırmadı’

Göreve geldikleri günden itibaren bu terör örgütünün Yıldırım’daki faaliyetlerini mercek altına alarak, hukuki zemin çerçevesinde etkin bir mücadele başlattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Edebali, “Yasalara aykırı olarak yapılan bölümleri mühürleyerek, 1.6 milyon lira ceza kestik. Dışarıdan eğitim kurumu gibi görünüp, içeride ise pırıl pırıl gençlerimizi zehirlemeye çalışan bu nifak yuvasına karşı etkin bir mücadele yürüttük. Milletin imkanlarıyla yapılan 2014’te mühürlediğimiz üniversite, FETÖ/PDY’den alınarak milletin evlatlarına hizmet eder hale geldi” dedi. Terör örgütüne karşı aldıkları önlemlerin bazı şer odaklarını harekete geçtiğini de hatırlatan Başkan Edebali, “Ancak onların planlı şekilde yürüttükleri tehditlere ve şantajlara boyun eğmedik. Kararlılıkla ve korkusuzca bu yapılanmanın üstüne gitmeye devam ettik. Binlerce vatandaşımız, kararımızdan dolayı bize teşekkür etti ve tebriklerini iletti. Dün olduğu gibi bu gün de, yarın da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için önemli olan onların tehditleri değil, milletimizin tebrikleri” diye konuştu.

“Edebali”ye teşekkür”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin FETÖ/PDY ile örnek mücadele göstererek bu yapıya hizmet eden üniversitenin mühürlenmesini sağladığını hatırlatarak “Başkanımızın girişimleri sayesinde terör örgütüne ait olan üniversite bugün halkın evlatlarının eğitim gördüğü bilgi yuvası haline dönüştü. Başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere tüm projelerde Yıldırım Belediyesi’nin yanındayız. Yerel idare ile işbirliği içinde çalışarak ilçemizin daha ‘yaşanabilir şehir’ olması için desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail