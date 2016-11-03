FETÖ elebaşı ile ilgili flaş iddia

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in, Pensilvanya’dan ayrılarak, Virjinya eyaletine taşınma planı yaptığı iddia edildi.



Türkiye’nin FETÖ’nün elebaşısı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda son günlerde ABD makamlarına yaptığı baskıyı arttırması nedeniyle Gülen’in ABD içinde yer değiştirmeye hazırlandığı iddia edildi. Türkiye’nin “Üçüncü bir ülkeye kaçabilir” şeklindeki yoğun uyarıları nedeniyle kaçmaya kalkışamayan Gülen’in ilk etapta ABD içinde yer değiştireceği ve gitmek için seçtiği yerin de Washington yakınlarındaki Virjinya eyaleti olduğu belirlendi.

BAŞKENTE YAKIN

Gülen’in gitmek için seçtiği Virjinya eyaleti FETÖ’nün dernek ve vakıflarıyla yoğun bir örgütlenmeye sahip. FETÖ’nün Virjinya’da, Amerikan Türk Dostluk Derneği (ATFA), Türk İslam Araştırmaları Enstitüsü, Kuzey Virjinya Eğitim Vakfı, Türk Amerikan Akademisyenler Cemiyeti, Turkuvaz Vakıf, Washington Eğitim Vakfı gibi örgütlenmesi bulunuyor. Washington’a yakınlığıyla dikkat çeken eylaetin bir diğer önemli özelliği ise Amerikan gizli istihbarat servisi CIA’in merkezine de ev sahipliği yapıyor.

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