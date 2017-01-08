FETÖ dosyalarını hasıraltı etmişler

Adalet Bakanlığı’nca Fetullah Gülen’e ilişkin ABD’ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebi için ABD’nin hâlâ adım atmadığı ve dosyaların da mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı



Adalet Bakanlığı’nca FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e ilişkin ABD’ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı tarafından Fetullah Gülen’e ilişkin ABD’ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin yoğun girişimlerine rağmen ABD Gülen’in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin henüz bir adım atmadı.

HENÜZ İLETİLMEMİŞ BİLE

Pensilvanya’da ikamet eden Gülen’e ilişkin ABD’ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığı’nca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine ancak dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.

4 İADE DOSYASI YOLLANDI

15 Temmuz sonrası Fetullah Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz’da ABD’ye 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül’de ise Gülen’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan 22-23 Ağustos 2016’da Ankara’ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları delilleri heyete anlatmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016’da ABD’ye gitmiş, Bozdağ, ABD’li mevkidaşı Loretta Lynch’e bilgi verip iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye’nin hassasiyetini dile getirmişti.

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