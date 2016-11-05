FETÖ, Doğu Anadolu’da çöktü

Doğu Anadolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma ve operasyonlarda, şu ana kadar örgütlenme yapısı ve bağlantıları ortaya çıkartılan FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının oğlu, üç yeğeninin yanı sıra vali yardımcısı, kaymakam, tuğgenerallerin de aralarında bulunduğu 5 bin 77 kişi gözaltına alınarak örgüte ağır darbe vuruldu.



FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası, örgütün yapısı, ilişkileri ve faaliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Ağrıve Erzincan’da cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan çok sayıda soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.

Başsavcılıklar koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, örgütün yapısı, bağlantıları ve faaliyetlerine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

Bu bilgiler doğrultusunda bölgedeki 7 ilde ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda, hem örgüt adına faaliyet yürüten önemli kişilerin gözaltına alındığı ya da tutuklandığı soruşturmalarda, örgüte ağır darbe indirildi.

FETÖ elebaşı Gülen’in doğum yeri olan Erzurum’da FETÖ’ye yönelik operasyonlarda, şu ana kadar gözaltına alınan bin 246 kişiden aralarında Fetullah Gülen’in yeğenleri Abdullah Korucuk, Hüseyin Gülen, Büşra Gülen, amcasının oğlu Dursun Yaşar Gülen, örgütün sözde “Erzurum Sıkıyönetim Komutanı” olan dönemin Erzurum JandarmaBölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi yer alan Murat Yılmaz, eski AK Parti Erzurum İl Başkanı Murat Kılıç, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden uzaklaştırılan dönemin Erzurum vali yardımcıları Ersin Boylu ve Fatih Gül ile örgütün sözde “bölge ablaları” Zeynep Çuvalcı ve Canan Düzen’in de yer aldığı 498’i tutuklandı.

FETÖ okulunda gizli bölüm

Erzurum’da, bu kişilerin ifadesinden yola çıkılarak örgütle ilgili önemli detaylara ulaşılan soruşturmada, geniş bir yerleşkeye kurulan Özel Aziziye Kolejinin en üst kısmındaki 2 katın birleştirilmesiyle oluşturulan, içinde salonun da yer aldığı özel bir bölüm ortaya çıkartıldı.

Söz konusu bölümdeki incelemede, örgüt tarafından adeta “kozmik oda” olarak kullanılan, önünde bekleme alanı olan ve özel locaların yer aldığı iki katlı oval bir salona ulaşıldı. İçerisinde koltuklar ile küçük bir sahne bulunan ve örgütün “himmet” toplantılarının yapıldığı anlaşılan salonun tavanında ise içinde dünya haritasının olduğu sekizgen şekilde rastlandı.

Buradaki kontrollerde ise gelen kişiler için hazırlanan iki ve üçer kişilik yatak odaları ile mutfak, küçük toplantı salonları, aynı kattaki restoranın içinden girilen bölümde de birbiriyle bağlantılı şeklinde tasarlanmış, içlerinde mutfak, banyo ve bekleme kısımlarının olduğu süit odalar bulundu.

FETÖ’cü profesör delilleri çöpe atarken görüntülendi

Kentteki soruşturmada tutuklanan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç’ın, gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Tanç’ın, fakültedeki çalışma odasındaki aramada bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlendi. Üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Tanç’ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti.

Bunun üzerine Tanç’ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçiren ekipler, yaptıkları incelemede, Tanç ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen arasındaki karşılıklı yazışmalar ve sohbet toplantılarında kullandığı değerlendirilen çeşitli belgeleri buldu.

İlk FETÖ davası açıldı

Erzurum’da FETÖ’le ilişkin halen bir çok soruşturma sürerken örgütünün sözde “Erzurum Sıkıyönetim Komutanı” Kurmay Albay Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi yer alan Murat Yılmaz’a, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlarından ayrı ayrı 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bölgede FETÖ’nün darbe girişi sonrası açılan ilk dava olan bu davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Erzurum’da 12 kişinin halen polisteki sorgusu sürerken, 129 zanlı da aranıyor.

Kars’ta da bugüne kadar FETÖ/PDY soruşturmalarında dönemin vali yardımcıları Adem Ünal ve Ali Karakaya, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ve 9. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetkin, Akyaka Kaymakamı İbrahim Cengiz ile hakim, savcı, öğretmen, iş adamları ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 894 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden Ünal, Karakaya, Yetkin, Avcı, Cengiz’in yanı sıra 11 hakim ve savcının da yer aldığı 353’ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 322’si adli kontrol şartı, 213’ü ise savcılık ifadeleri sonrası serbest kaldı.

FETÖ önemli bilgileri ekmek arasına saklamış

Kars’ta da FETÖ mensuplarının, önemli bilgilerin yer aldığı flash bellek ile fotoğraf makinesi ve kameralarda kullanılan SD kartları bölge sorumlularına götürürken ekmek arasına ve peçeteye sakladıkları belirlendi.

FETÖ’nün Kars’taki sözde sohbet hocası N.P, ifadesinde, “Emniyet teşkilatıyla ilgili bilgiler emniyet mensuplarınca kendi sohbet hocamıza iletilirdi, sohbet hocası da bilgileri emniyet imamına iletirdi. Emniyet imamı bu bilgileri yazılı bir ortamda hazırlar ve metin haline getirir, daha sonra bu bilgileri flash bellek ve SD kartlara yüklerdi. Şifrelenen bu kartlar bölge imamına ulaştırılmak üzere tedbir amacıyla ekmek arasına veya peçeteye sarılarak muhafaza altına alınırdı.” dedi.

Örgütün “mahrem hizmet yapılanması” deşifre edildi

Kars’ta gizli yapılanması deşifre edilen örgütün Doğu Anadolu ve Karadenizbölgesindeki 17 ili “Mahrem Hizmet Erzurum Bölgesi” adıyla tek çatı altında toplayıp gizli faaliyetlerde bulunduğu anlaşıldı.

Bu yapılanmanın deşifre edilmemesi için özel çaba gösterdiği anlaşılan örgütün söz konusu mahrem bölgesine Erzurum’un yanı sıra Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır’ın bağlı olduğu saptandı.

Darbeci askerlerin “bombalı saldırı” yalanı Kentte, darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan bazı askerler, ifadelerinde, Kars’taki kalkışma için birliklerinden “valilik, emniyet, belediye, MİT gibi kurumlara bombalı saldırı düzenleneceği” söylenerek çıkarıldıklarını öne sürdü.

Soruşturmada, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına sızmış ve komuta görevlerine gelmiş FETÖ mensuplarının, ülke yönetimini ele geçirmek için yalana dayalı istihbarat hazırladığı da deşifre edildi.

Örgütün sözde “sıkıyönetim komutanı” ile “emniyet imamına” tutuklama

Ağrı’da da darbe girişimi sonrası, darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen, “sözde sıkıyönetim komutanı” dönemin 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan, Eleşkirt Kaymakamı Abdulkadir Okay, Hamur Kaymakamı Cüneyt Manisa, örgütün “Ağrı emniyet imamı” Uğur Akyürek, örgütün sözde “Patnos ilçe sorumlusu” Aziz Bektaş ile hakim, savcı, öğretmen, iş adamları ve emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu bin 359 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan, Tuğgeneral Ozan, Akyürek, Bektaş’ın da aralarında bulunduğu 343 kişi tutuklandı, 225 kişi adli kontrol şartıyla, 103 kişi ise polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu ildeki soruşturmada 43 kişinin arandığı, 11 kişinin de halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Darbecilerin feribot planı boşa çıkarıldı

Tunceli”de FETÖ’ye ilişkin devam eden soruşturmalarda, bugüne kadar 190 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan, aralarında dönemin Hozat ilçesinde konuşlu 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü, Tunceli İl Jandarma Komutanı Pilot Kurmay Albay Atilla Tamer, Hozat Tabur Komutanı Kurmay Albay Suat Erdoğmuş, Pertek ilçesinde 51/1. Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Sefer Eyüp Şensoy, Tunceli Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş, iki kaymakam, 10 hakim ve savcı, bir emniyet amiri ile iki akademik personelin de bulunduğu 140’ı tutuklandı.

Soruşturmada, darbe girişimi sırasında, Hozat ilçesindeki 51. Motorlu Tugay Komutanlığı başta olmak üzere kentte hareketli saatler yaşandığı ortaya çıktı.

Tunceli’de FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz gecesi, Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Elazığ’ı kuşatmak için tank ve zırhlı araçlara mühimmat yüklediği ancak bu araçların Pertek ve Elazığ’a taşınması için kullanacakları feribotların anahtarlarına Tunceli Valisi Osman Kaymak’ın talimatıyla el konulması üzerine planlarını uygulayamadıkları belirlendi.

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