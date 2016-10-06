Eylül ayında 35 kadın cinayete kurban gitti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylül ayı şiddet raporunu açıkladı. Rapora göre; sadece 2016’nın eylül ayında 35 kadın öldürüldü.

Kocası, sevgilisi, babası ya da akrabası… Tabanca, tüfek ya da bıçak… Öldüren erkek değişiyor, cinayet aleti değişiyor ama son yıllarda neredeyse her gün duyduğumuz kadın cinayetleri haberleri bitmiyor. 2016’nın ilk 9 ayı da kadınlar için korku filmi gibiydi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylül ayı şiddet raporunu açıkladı.

SAYI HER YIL ARTIYOR

Rapora göre; sadece 2016’nın eylül ayında 35 kadın öldürüldü. Yılın ilk 9 ayında öldürülen kadın sayısı 237. 2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303 kadın öldürülmüştü. Eylülde öldürülen 35 kadından yüzde 43’ünün ne sebeple cinayete kurban gittiği bilinmiyor. Kadınların yüzde 40’ının katili bulunamadı. Yüzde 26’sı bekar, yüzde 37’si evliydi. Kadınların yüzde 47’si 36 yaş ve üstünde

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