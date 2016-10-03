Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Zam şampiyonu salatalık oldu, en fazla balığın fiyatı düştü. Eylül ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı.

Son 4 ayın en düşük enflasyon verileri geldi, yıllık enflasyon yüzde 7.28 oldu.

Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0.18 arttı.

Eylül ayının zam şampiyonru yüzde 23.72’lik artışla salatalık oldu.

En fazla balık fiyatları düştü. Balık fiyatları yüzde 21,6 oranında düşüş gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,18, Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık de yüzde 0,29 arttı.

TUİK VERİLERİ YAYINLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı ‘Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2016 yılıEylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,92 artış gerçekleşti.

EN FAZLA PARA ULAŞIMA GİTTİ

Aylık en yüksek artış yüzde 2,70 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 1,98, lokanta ve otellerde yüzde 0,67, konutta yüzde 0,41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,28 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,70 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,43 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 22,61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim (yüzde 10,37), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 10,03), sağlık (yüzde 9,65), lokanta ve oteller (yüzde 8,31) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

BÖLGELERE GÖRE HARCAMA RAKAMLARI

Aylık en yüksek artış yüzde 0,77 ile TR72’de (Kayseri, Sivas, Yozgat) oldu. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,08 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,36 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,12 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,78 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,07 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,20 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,31 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,24 artış ve su sektöründe yüzde 0,10 düşüş olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 5,15), ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) (yüzde 1,29), bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler (yüzde 1,17) alt sektörleridir. Buna karşılık ana metaller (yüzde -0,98), diğer metalik olmayan mineral ürünler (yüzde -0,12), mobilya (yüzde -0,11) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Eylül ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

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