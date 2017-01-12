Evsizlerin evi

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği tarafından Özlüce’de hayata geçirilen Evsizler Misafirhanesi açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük:” Öncelikle böylesine anlamlı bir açılış için bir arada olmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Derneğimizin bu anlamlı çalışmasında emeği geçen herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık diyorum. Özellikle de şu çetin kış koşullarında böylesine anlamlı bir hizmetin devreye girmesi son derece sevindirici. Bakınız şu çalışma dahi bizim genetik kodlarımızda var olan yardımlaşma duygusunun en güzel tezahürüdür. Biz millet olarak yardımlaşma gibiulvi bir duygunun bayraktarlığını hiçbir zaman bırakmadık. Hala da bırakmıyoruz.”dedi.

Kimsenin kendi isteği ile evsiz kalmadığının altını çizen Vali İzzettin Küçük:” Bize düşen bu gibi dezavantajlı vatandaşlarımızın ellerinden tutmak. Hamdolsun devletimiz güçlü. Yerel yönetimlerimizin bu konuda güzel uygulamaları var. Sizler gibi gönüllü kuruluşlar da bu hizmetlerde en ön saflarda yer alınca emin olun ortaya çok güzel bir resim çıkıyor. Evet, gerçekten tüm evsizlerin yardıma ihtiyaç duyduğu açıktır. Elbette ki onların sadece fiziksel yardıma değil, yüreklerine su serpecek, morallerini düzeltecek türden yardıma da ihtiyaçları var. Böyle bir yardım insanlara evsizliğe yol açan birçok soruna dayanma ve üstesinden gelme gücü verebilir. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz gerekse STK’larımız; evsiz vatandaşlarımızın devletin sosyal imkanlarından yararlanmalarına, başka kaynaklardan maddi yardım görmelerine, gerekiyorsa hukuki yardım almalarına, aileleriyle yeniden bağlantı kurmalarına veya temel becerileri öğrenme fırsatı elde etmelerine yardım ederek önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmektedirler. Bu duygularla; böylesine fevkalade bir hizmeti düşünen, devreye sokan başta Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatice Okur Hanımefendi olmak üzere, derneğimizin tüm üye ve gönüllülerine teşekkür ediyor, sizleri bu hassasiyetinizden dolayı kutluyorum.”ifadelerini kullandı.

Vali İzzettin Küçük, modern bir çizgiyi sahip olmakla beraber, 150 yatak kapasiteli ve ayrıca misafirlerin çocukları için kreş bölümünün de bulunduğu Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Evsizler Misafirhanesi açılış kurdelesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ile birlikte kesti.

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