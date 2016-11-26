Evsanevi lider hayatını kaybetti

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Küba Devlet Televizyonu, 90 yaşındaki Fidel Castro’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.



Fidel Castro’nun kardeşi Küba Devlet Başkanı Raul Castro, televizyondan yaptığı açıklamada, “Küba devriminin komutanı bu akşam saat 22.29’da öldü” dedi.

Küba’daki komünist devrimin lideri Castro’nun ölümü, uluslararası haber ajansları tarafından son dakika olarak dünyaya geçildi. Fidel Castro, aylar sonra ilk kez 13 Ağustos’taki 90. doğum günü kutlamaları için kamuoyu önüne çıkmıştı.

Castro ondan önce de Nisan ayındaki Komünist Parti kongresinde topluluk içinde görüntülenmişti. Kongrede kürsüye çıkan Castro, “Yakında 90 yaşında olacağım. Yakında ben de diğer önderler gibi gideceğim. Elbette hepimizin zamanı gelecek. Ancak Kübalı komünistlerin idealleri, inançları bu dünya için, insanlık için fayda sağlamaya devam edecek. Bu idealler için savaşmaya devam etmeliyiz” diye konuşmuştu.

Fidel Castro, 55 yıl önce gerçekleştirdiği devrimin ardından ada ülkesi Küba’ya tek parti rejimini ve sosyalist sistemi getirmiş, merkezi planlama ekonomisini uygulamaya sokmuştu.

‘FİDEL CASTRO’NUN NAAŞI YAKILACAK’

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada abisi Fidel Castro’nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Duygulu konuşmasının sonunda Küba Devrimi’nin sloganı olan “Her zaman zafere doğru” diyen Raul Castro, Fidel Castro’nun naaşının kendi isteği üzerine yakılacağını ve bugün naaşın krematoryuma gönderileceğini duyurdu. Küba’da önümüzdeki birkaç gün boyunca ulusal yas yaşanacak.

FIDEL CASTRO KİMDİR?

Castro, 1926 yılında Biran yakınlarında doğdu. İspanyol göçmeni bir toprak sahibi olan Angel Castro Argiz’in aşçısı Lina Ruz’dan doğan çocuğudur. Ülkesinde sosyalizmi kurma çalışmalarının yanında, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki sosyalist hareketlere destek verdi.

Öğrenimini Havana Üniversitesinde yaptı ve hukuk doktoru olarak mezun oldu. 1947’de Dominik Cumhuriyetine karşı başarısızlıkla neticelenen çıkarma hareketinde bulundu. 26 Temmuz 1953’te Santiago’daki Moncado kışlasına başarısız bir baskın düzenledi. Tutuklanarak, Santiago da Kuba Yüksek Mahkemesinde yargılandı. Mahkemede suçlu bulunarak on beş yıla mahkum edildi. Juventud Adasında belli bir müddet hapis yattıktan sonra, geri kalan cezası affedilerek 1955’de serbest bırakıldı.

1955’te Küba’dan ayrılarak Meksika’ya geçti. Burada yeni bir örgüt kurdu. 1956 yılında Küba’ya girişilen çıkarma başarısızlıkla sonuçlanınca, kardeşi Raul ve Ernesto Che Guevera’nın da bulunduğu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Sierra Maestra Dağlarına çekildi. Orada başlattığı hareketi, diğer şehirlerdekilerle birleşerek iyice kuvvet kazandı. Devlet Başkanı Batista, 1 Ocak 1959’da Dominik Cumhuriyetine kaçınca, Castro ve taraftarları, 1959 yılı başlarında Havana’ya girdi. Kendisi başkanlığa, Manuel Uritia Leo ise devlet başkanlığına getirildi. Castro hükumeti geniş kapsamlı toprak reformuna girişti. Topraklarının kamuşlaştırılmasından zarar gören ABD şirketlerinin baskısıyla, ABD hükumeti Küba’ya karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Castro, şeker karşılığında Sovyetler Birliğinden aldığı ham petrolü, ABD şirketlerinin elindeki rafinerilerde işletemedi. Bunun üzerine bütün rafinerileri devletleştirdi. Bu durum zaten soğuk olan ABD-Küba ilişkilerini iyice bozdu. 1961 yılının Nisan ayında ABD, Castro’yu devirmek için Küba’ya karşı Domuzlar Körfezi Harekatını (Bay of Pigs) yaptı. Fakat CIA tarafından düzenlenen bu harekat başarısızlıkla sonuçlandı.

Castro, 1 Mayıs 1961’de Küba’yı “Sosyalist Cumhuriyet” ilan etti. 1962 senesinde Küba’ya Sovyet yapısı nükleer başlıklı füzeler yerleştirmesi sebebiyle ABD ve Rusya’yı savaşın eşiğine getirdi.

Aralık 1979’da Rusya’nın Afganistan işgalini destekleyenlerden biri olan Castro, 7 Şubat 1986’da Küba, Komünist Partisinin üçüncü kongresinde yapılan seçimde partinin birinci sekreterliğine yeniden seçildi. Partinin ikinci sekreterliğine, kardeşi Raul Castro getirildi.

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