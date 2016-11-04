Evinin kapısı 5 metrelik çukura açılıyor

Kızılırmak Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Emine Kutluca’nın evinin bulunduğu sokaktaki evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit firma hak sahipleriyle anlaşma sağladı.

Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit firma, evini kat karşılığı vermek isteyen kadınla anlaşamadı. Başka hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit firma evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı.

Sokakta bulunan diğer evler yıkılınca Kutluca’nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın ardından yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu. Akrabasının evinde kalan yaşlı kadın, evine girmek için komşusunun kapısını kullanıyor.

“Müteahhit bana evden çıkacaksın dedi. Bende ev istedim, “Nereye çıkayım, benim kimsem yok. Bana ev bul, çıkarım’ dedim. 40-50 yıllık evi dağıtıp başkasının kapısına nasıl gideyim. Bana ev vermedi, ‘Sana buradan asla yer yok’ dedi. Ben de o zaman ‘Evimi vermem’ dedim. Sonra ben kardeşimde kalıyordum. Geldim ki çukur açılmış. Bir haftadır başkasının kapısından girip çıkıyorum.”

Suyum kesildi, tuvaletlerim kapandı.Dalgınlıkla çukura düşersin diye yeğenim kendi evine götürdü” dedi. Evinin önündeki çukuru görünce çok üzüldüğünü belirten Kutluca, “Görünce ağlayıp sızladım. Çukura düşerim diye korktum. Kapıyı buradan kilitleyip anahtarı verdiler. Buradan girip çıkma dediler. Validen yardım istiyorum. Yardım edecek kimsem yok benim.” dedi.

KAYNAK: A HABER

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