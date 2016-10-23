Everest’e tırmanan ilk kadın dağcı öldü

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanan ilk kadın dağcı Junko Tabei’yi hayatını kaybetti.



Japon kadın dağcı Junko Tabei’yi 77 yaşında Japonya’nın Saitama kentinde yaşamını yitirdi.

Tabei’yi 1975’te Everest’e tırmanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Tabei’yi 1992’de “7 Zirveler” olarak bilinen, dünyanın 7 kıtasındaki en yüksek 7 dağına da tırmanan ilk kadın dağcı ünvanını almıştı.

Japon dağcı Tabei’yi 4 yıl önce kansere yakalanmış ve o günden beri kanser tedavisi görüyordu.

Tabei’yi son olarak geçtiğimiz temmuz ayında bir grup öğrenciyle Japonya’nın kuzeydoğusundaki Fuji dağına tırmanmıştı.

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