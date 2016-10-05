“Evde İşte Eşitlik” projesi başlıyor!

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden şirketlerden biri olan Yeşim Tekstil, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesi için “Evde İşte Eşitlik” projesi adıyla yeni bir projeye başlıyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın iş birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İş yeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” için Türkiye’deki 17 pilot firmadan biri olarak seçilen Yeşim Tekstil, “Evde İşte Eşitlik” projesi ile çalışanlarında bu konuya yönelik bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’deki diğer 17 firmanın temsilcileri ile birlikte Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından verilen eğitimlere katılan Yeşim Tekstil’den iki temsilci, bu çerçevede “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları”, “Şiddet Türleri”, “Yasal Çerçeve” ve “Eğitim Becerileri” konularında eğitimler aldılar. Evde İşte Eşitlik Projesi kapsamında ise tüm çalışanlara alınan bu eğitimler doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler verilecek. Ayrıca bu konudaki çalışmalara yön vermek üzere firma bünyesinde yöneticilerin ve sendika temsilcisinin yer aldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi” adıyla bir komite de kuruldu. Bu komite liderliğinde yapılan çalışmalarda evde veya iş yerinde şiddete maruz kalan çalışanlar için psikolojik ve hukuki destek verecek birimlere yönlendirecek bir sistemin kurulması hedefleniyor. Yeşim Tekstil tüm bu çalışmalar kapsamında özellikle şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili çalışmaları ile bilinen Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte çalışacak.

İşte bu ortak çalışma ile ilgili protokol imzalamak ve “Evde İşte Eşitlik” projesinin açılışını yapmak üzere Yeşim Tekstil’de dün bir program düzenlendi. Projenin açılış toplantısına Yeşim Tekstil Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Selim Şankaya ve komitedeki üyelerin yanı sıra Yeşimli üst düzey yöneticiler, çalışanlar ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Konferans salonunda Yeşim Tekstil ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği temsilcilerinin konuşmaları ile başlayan program, firmanın showroom’larında yapılan protokol imza töreni ve kokteyl ile devam etti.

Protokolü imzalarken Yeşim Tekstil Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Selim Şankaya yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugüne kadar birçok değerli sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçiren firmamız yine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ile gündemde. Kurulduğu günden bu yana kadın çalışanına büyük değer veren firmamız son olarak Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliği konulu projede Türkiye’nin önde gelen firmaları ile birlikte yer aldı. “Evde İşte Eşitlik” projesi kapsamında çalışanlarımızı bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye yönelik birçok çalışma yapılacak. Bu projede kadınları destekleyen Mor Salkım

Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde bu şekilde insana fayda sağlayan özel sektör ve sivil toplum örgütü iş birliklerinin artmasını diliyorum.”

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Dilek Üzümcüler ise konu hakkında “Derneğimiz öğrenilmiş davranış olan şiddetin ortadan kaldırılmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin politika haline getirilmesinin önemini vurgulayarak bu alanda projeler yürütmektedir. Özellikle işte eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının şirketlerde uygulanır hale gelmesi kadın, çocuk ve toplumun güçlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Yeşim Tekstil’in gerçekleştirdiği eşitliğe dayalı politika ve uygulamalar tüm Türkiye’de bu konunun şirket politikalarına yerleşmesi ve yaygınlaşması insan hakları temelinde yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde yapılacak çalışmalar da evde ve işte eşitliğe katkı koyacaktır.” dedi.

Evde İşte Eşitlik projesi için firma içinden yöneticilerin yer aldığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi liderliğinde “Eşit doğduk, eşit yaşayalım” sloganıyla yola çıkan Yeşim Tekstil, Bursa’daki fabrikasında 2 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ise, genel merkezi Bursa’da olan, Bursa’lı kadın hakları aktivistleri tarafından 2012 yılında kurulan, ulusal ve ulusararası alanda insan hakları odaklı çalışmalar sürdüren bir dayanışma derneği. Derneğin faaliyet amaçları arasında kadının cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı ekonomik ve toplumsal engellerin, kadınlar üzerinde yüzyıllardır süre gelen baskıların kaldırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda yapılacak her tür çalışmayı yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yaparak ‘toplumsal cinsiyet eşitsizliğine’ dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi konular bulunuyor. Tamamen gönüllülük hizmeti ile yürüyen kadın danışma merkezi ile 2015 sonu itibariyle 1802 kadın ve 620 şiddet gören çocuğun hayatlarında güçlenmelerine destek sağlanmıştır.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail