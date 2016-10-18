Estetik ameliyat hayatına mal oldu

Rus kadın, estetik ameliyatlı burnunun kocası tarafından ‘domuz’a benzetilmesi üzerine, kucağındaki oğluyla beraber sekizinci kattan atlayarak hayatına son verdi.



Rusya’da Anna Ozhigova (33) adlı bir kadın iddialara göre, kocası yeni yaptırdığı burnunu ‘domuza’ benzettiği için kucağında 8 yaşındaki oğlu Gleb ile beraber apartmanın sekizinci katından atlayarak intihar etti.

ESTETİK AMELİYAT EVLİLİĞİ SARSTI

Genç kadının arkadaşlarının ifadesine göre; estetik ameliyat, çiftin evliliğinin sarsılmasına ve Ozhigova’nın kocası Oleg Ponomarev’dan ayrılmasını tetikleyen bir dizi olayın yaşanmasına sebep oldu.

KUCAĞINDA UYUYAN OĞLU İLE BİRLİKTE ATLADI

Rus basınından çıkan haberlere göre; Ozhigova’nın kucağında uyuyan oğlu ile beraber,Sibirya’nın Omsk şehrinde ailesinin yaşadığı yüksek apartmanın sekizinci katından atladığı iddia edildi.

‘DOMUZ SESLERİ ÇIKARARAK DALGA GEÇTİ’

Ozhigova’nın burun ameliyatı sonrasında, sosyal medya hesabında bir arkadaşıyla yazışmaları da ortaya çıktı. Rus kadın, estetik ameliyatı sonrasında burun deliklerinin fazla açıldığını ve kocasının onu görünce ‘domuz sesleri’ çıkararak kendisiyle dalga geçtiğini söyledi.

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