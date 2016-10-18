Eşlerinin jigolo olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar

İzmir’de yeni evli iki bacanağın kardeş olan eşlerine söylediği, ‘gece mesaisine kalıyoruz’ yalanı kısa sürdü. Eşlerinin jigololuk yaptığını öğrenen iki kız kardeş, boşanma davası açtı.



İzmir’de yaşayan F.Y. eşinin aynı şirkette çalışan arkadaşını kız kardeşiyle tanıştırdı. Aynı gün dünya evine giren iki kız kardeş F.Y ve N.A aynı apartmanda altlı üstlü oturmaya başladı.

Kız kardeşlerin eşleri evlendikten kısa bir süre sonra gece mesaisine başladıklarını söyleyip eve gelmemeye başladı. Evliliklerinin gayet iyi gittiği bir dönemde eşine ait telefon dökümlerini inceleyen F.Y, bazı numaralarla sürekli görüşmeler yapıldığını fark etti.

KOCALARINA İNTERNETTE RASTLADILAR

Bunu araştıran F.Y, eşinin ve eniştesinin jigololuk yaptığı internet sitesiyle karşılaştı. Sitede eşlerinin çıplak fotoğraflarını da gören kız kardeşler bunları kaydedip adliyenin yolunu tuttu.

İKİ DAVA AÇILDI

‘Eşlerimiz bir olup bizi uyutmuşlar’ diyen F.Y, “Gece işe gidiyoruz deyip başka kadınlara gitmişler. Aldıkları parayı da maaş diye bize yutturmuşlar. Böylesine iğrenç bir olayı öğrendikten sonra kendisiyle bir daha asla görüşmek istemiyorum ve boşanmak istiyorum” dedi. Kız kardeş N.A.’da ablasının görüşlerine katılıp boşanma davası açtı. Kız kardeşler, kendilerini kandıran eşleri hakkında ceza davası da açtı.

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