Eski YARSAV başkanı gözaltına alındı
19 Ekim 2016  //  By:   //  Son Dakika, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile kapatılan YARSAV’ın eski Başkanı Murat Arslan, bu sabah gözaltına alındı.


15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) eski BaşkanıMurat Arslan, bu sabah Ankara’daki evinde gözaltına alındı.

SAYIŞTAY’DAKİ GÖREVİNDEN DE AÇIĞA ALINMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında Sayıştay’daki görevinden de açığa alınan Arslan Emniyet’e götürüldü.

 

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