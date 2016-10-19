Eski YARSAV başkanı gözaltına alındı

Darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile kapatılan YARSAV’ın eski Başkanı Murat Arslan, bu sabah gözaltına alındı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) eski BaşkanıMurat Arslan, bu sabah Ankara’daki evinde gözaltına alındı.

SAYIŞTAY’DAKİ GÖREVİNDEN DE AÇIĞA ALINMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında Sayıştay’daki görevinden de açığa alınan Arslan Emniyet’e götürüldü.

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