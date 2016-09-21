Eski eşini vuran koca intihar etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 42 yaşındaki 2 çocuk babası Fuat Şeker, boşandığı eşi 37 yaşındaki Esma Kamalı’yı evde tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.



Olay sabah saatlerinde Yeni Mahalle Yıldız Sitesi Palazoğlu Apartmanı’nın 8’inci katında meydana geldi. Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan Esma Kamalı, sabah saatlerinde 2 kızını okula gönderdikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla arayarak işe gitmek için tedbir amaçlı ekip istedi. Resmi polis ekipleri apartmana geldiklerinde, komşuları 8’inci katta oturan Esma Kamalı’nın bağırarak yardım istediğini söyledi.

POLİSLER ÇELİK KAPIYI KIRIP İÇERİYE GİRDİ

Polis ekipleri Esma Kamalı’nın oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Kapının açılmaması üzerine polisler çelik kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde, Esma Kamalı ile boşandığı eşi Fuat Şeker’i salonda yanlarında tabancayla hareketsiz halde yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Esma Kamalı ile Fuat Şeker’in tabancadan çıkan kurşunlarla yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yetkililer, Tavşanlı İlçesindeki bir kömür işletmesinde çalışan Fuat Şeker’in boşandığı Esma Kamalı’yı öldürdükten sonra intihar ettiğini söyledi. Kamalı ve Şeker’in cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KORUMA KARARI İÇİN YENİDEN BAŞVURMADI

Öldürülen Esma Kamalı ile intihar eden Fuat Şeker’in 1997 yılında evlendikleri, 1999 ve 2004 doğumlu 2 kızlarının olduğu öğrenildi. Geçen yıl boşandıkları belirtilen çiftin 2 kızının velayetleri anne Esma Kamalı’ya verildi. Baba Fuat Şeker’e de pazar günleri kızlarını görme izni verildi. Fuat Şeker, çocuklarını görme konusunda geçen Şubat ve Mart aylarında evine gittiği eski eşi Esma Kamalı ile tartışıp karakolluk oldu. İlk olayda 5, ikinci olayda da 15 gün süreyle polis Esma Kamalı için önleyici tedbir uyguladı, ayrıca 3 aylık çağrı üzerine koruma kararı verildi. Bu koruma kararı geçen 2 Haziran’da sona erdi ve Esma Kamalı tekrar başvuruda bulunmadı.

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