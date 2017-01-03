Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcılar Ankara’da yargılanacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı‘ndan edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcılar Ankara’da yargılanacak.

Harput’un İçişleri Bakanlığına, hakim ile savcıların Hakim ve Savcılar Yüksek Kurula (HSYK) bağlı oldukları için soruşturmaları Bursa’da tamamlandıktan sonra Ankara’ya gönderilecek.

Harput, hakim ve savcılar daha sonra Ankara’da hakim karşısına çıkacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Harput, 28 Temmuz Perşembe günü gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.