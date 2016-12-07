Eski Bursa Valisi Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak
Bursa’da yeni kurulan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyaları almaya başladı. Mahkeme, sadece FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ davalarına bakacak.
Bursa’da 8. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosya fazlalığı sebebiyle kurulan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DAEŞ davalarına bakacak.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda davaları görülecek olan mahkemenin, hakim, savcı ve personel atamaları yapıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmaları ise 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülecek.
10. Asliye Ceza Mahkemesi ise, 2. kat D bloka taşınacak. Dosya almaya başlayan 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yakın zamanda duruşmaların başlayacağı öğrenildi.
Ayrıca 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosya sayısına ulaşana kadar dava alacak.
Eski vali, emniyet müdürü ve albay 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak
Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Bursa eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Bursa Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Bursa eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, eski Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve iş adamlarının davalarına 8. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.