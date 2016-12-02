Eski Başbakan Davutoğlu’nun zor anları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliği’nin açılış törenine katılan eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, cuma namazını Ulu Camii’nde kıldıktan sonra İskender Kebap yedi.



Bursa’da bir dizi temasta bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, papağan ile fotoğraf çektirmek istedi. Ürkerek Davutoğlu’nun kafasına yönelen papağanı korumalar almak istedi. Ancak Davutoğlu, papağanın bir şey yapmayacağını söyledi.

Cuma namazını Ulucamii’de kılan Ahmet Davutoğlu, cami çıkışında vatandaşların izdihamına uğradı. Davutoğlu’na büyük sevgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Çarşı esnafına da hayırlı işler dileyen Davutoğlu, ardından öğle yemeği yedi.



Öte yandan, yemek çıkışında papağanı bulunan iki genç Davutoğlu’nun yanına geldi. Papağan Davutoğlu’nun omzuna çıktıktan sonra ürktü.

Papağan kafasına konmak isteyince Davutoğlu eğildi. Papağanı almak isteyen korumalarına engel olan Davutoğlu, kuşun bir şey yapmayacağını söyleyip, fotoğraf çektirdi.

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